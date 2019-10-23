НСЖУ предлагает Верховной Раде на слушаниях признать тотальную безнаказанность за преступления против журналистов

НСЖУ предлагает Верховной Раде на слушаниях признать тотальную безнаказанность за преступления против журналис

Национальный союз журналистов Украины внес рекомендации к парламентским слушаниям "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", которые запланированы на 6 ноября этого года.

В частности, представители НСЖУ констатируют высокий уровень физической агрессии в обществе к журналистам. Так, в течение 2018 следователями Национальной полиции Украины было начато досудебное расследование 258 уголовных производств по преступлениям, связанным с препятствованием законной профессиональной журналистской деятельности. Но в суд было направлено всего 26 дел. Еще 243 уголовных производства по насилию или избиению работников средств массовой информации были закрыты. Аналогичная ситуация наблюдается и в нынешнем году.

Лишь немногие расследования преступлений против журналистов попадают в суд. Однако, суды назначают обидчикам журналистов смешные наказания - мизерные штрафы, или вообще освобождают от ответственности.

Каждые 4-5 дней в Украине минимум один журналист подвергается нападению или физической агрессии, а 9 из 10 зарегистрированных в полиции дел закрываются из-за отсутствия надлежащего расследования.

В Национальном союзе отмечают, что из-за тотальной безнаказанности и массовой агрессии против журналистов, работа в средствах массовой информации становится такой же опасной, как работа полицейского или военнослужащего, которые ежедневно подвергаются опасности. Это неприемлемо для демократической европейской страны.

В частности, участники предстоящих парламентских слушаний рекомендуют Верховной Раде Украины:

- разработать и принять законопроект об Уполномоченном ВР Украины по вопросам свободы слова и безопасности журналистов с широкими полномочиями контроля за следствием.

- Ежегодно проводить публичные парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов, на которых заслушивать отчеты следствия о расследовании преступлений против журналистов.

Президенту Украины:

- участвовать в ежегодных парламентских слушаниях по безопасности журналистов.

Кабинету министров Украины:

- Учредить в сотрудничестве с журналистскими организациями ежегодную премию "Защитник журналиста", которой поощрять лучших следователей, полицейских, прокуроров или иных работников, которые внесли весомый вклад в расследование преступлений против журналистов, предотвратив этим преступлениям.

Генеральной прокуратуре Украины:

- Назначить в руководстве Генпрокуратуры лицо, ответственное за надзор по расследованию преступлений, совершенных против журналистов. Публиковать и публично представлять ежеквартальные отчеты по результатам расследования этих преступлений.

Министерству внутренних дел Украины:

- Назначить в руководстве МВД лицо, ответственное за надзор по расследованию преступлений, совершенных против журналистов. Публиковать и публично представлять ежеквартальные отчеты по результатам расследования этих преступлений.

Судебной ветви власти:

- Обеспечить открытость судов по рассмотрению преступлений, совершенных против журналистов;

- Ввести отдельный учет соответствующей категории дел и ежеквартальную публикацию отчетов по рассмотрению этих дел.

Высшему совету правосудия:

- Ввести отчетность о привлечении к ответственности судей за нарушение прав журналистов в судебном процессе, а также о ненадлежащем рассмотрении этой категории дел с ежегодной публикацией отчетов.