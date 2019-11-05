Україну включили в число 5 країн з високим рівнем небезпеки для роботи журналістів

Міжнародна федерація журналістів включила Україну до числа 5 країн з високим рівнем небезпеки для роботи журналістів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародної федерації журналістів, передають Українські Новини.

Федерація розпочала кампанію "Край безкарності за злочини проти журналістів", метою якої є привернення уваги до проблем фізичної безпеки журналістів у всьому світі.

В цьому році федерація приділяє особливу увагу п'яти країнам: Філіппінам, Сомалі, Перу, Палестині та Україні.

На їх думку, особливо небезпечним для журналістів містом є Київ.

З 1995 року в Україні було вбито 16 журналістів, включаючи 7 іноземних.

Стурбованість федерації викликає те, що ЗМІ в основному належать олігархам, що призводить до цензури і обмежень в темах.

Міжнародна федерація журналістів акцентує особливу увагу на так і не розкритих справах Георгія Гонгадзе, В'ячеслава Веремія і Вадима Комарова.

Як повідомляли Українські Новини, за останній місяць в Україні напали на чотирьох журналістів.



Також Міжнародна федерація журналістів стурбована ворожнечею до ЗМІ в Україні.