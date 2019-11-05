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05 листопада 2019, вівторок, 14:17 13 Документ
Суспільство 2019-11-05T14:18:44+02:00
Українські Новини
"Свободівець" Кривецький отримав землі АТОвців на Львівщині

"Свободівець" Кривецький отримав землі АТОвців на Львівщині

ВО Свобода, Незаконне заволодіння, Ігор Кривецький, Учасники АТО
Ігор Кривецький. Фото: партія
Ігор Кривецький. Фото: партія "Свобода"

Колишній народний депутат та основний фінансист ВО "Свобода" Ігор Кривецький фактично заволодів уже понад 110 га землі у Львівській області, частину якої складають паї для АТОвців. Про це повідомляють "Наші гроші. Львів".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еко-ферма Едем" 13 вересня 2019 офіційно стало власником 65,51 га в селі Стрілки. На кадастровій карті це три ділянки, які призначені для ведення особистого селянського господарства. За даними Держгеокадастра нормативно грошова оцінка трьох ділянок становить 353,12 тис. гривень.

Офіційної засновницею "Еко ферми Едем" ще недавно була головна бухгалтер розважального комплексу Edem Resort Medical & SPA Галина Середницька. Однак кілька місяців тому засновником фірми стало ТОВ "Узлісся", кінцевим бенефіціаром якої є колишній народний депутат і основний фінансист ВО "Свобода" Ігор Кривецький.

Три ділянки загальною площею 65,51 га поблизу Стрілок були утворені з паїв площею 2 га, які сільрада Стрілок надала учасникам АТО і місцевим жителям для ведення сільського господарства ще в 2017 році.

На початку 2019 ці 29 ділянок були об'єднані в три великі ділянки та передані у приватну власність. Довгий час на публічній кадастровій карті інформація про власність була прихована. Чиновники Держгеокадастра, як обласні, так і районні, відмовлялися дати відповідь на офіційні запити.

Серед власників ділянок по 2 га, з яких були сформовані ділянки для Кривецького, були і одіозні львівські активісти. Зокрема, відомі участю у вуличних акціях у Львові члени "Українського союзу учасників АТО" і засновники житлово-будівельних і обслуговуючих кооперативів "Патріот-1, -2, -3". Це Олег Дудок, Андрій Різничок і Костянтин Дерюгін. Свою ділянку в Стрілках віддав або продав "Еко фермі Едем" і заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи в/ч А0284 Володимир Барбарич.

Також кілька ділянок тут сільська рада дала місцевим жителям, які мають безпосереднє відношення до Edem Resort Medical & SPA. Це керівник служби безпеки цього курорту Юрій Волковський, або директор готелю Edem Resort & SPA готелю "Жорж" Олег Магулка. Крім того батько, брат і сестра Олега Магулка також отримували тут по 2 га, які стали частиною великих ділянок.

Фото:Фото: "Наші гроші. Львів"

Як повідомляли Українські Новини, Ткаченко від "Слуги народу" приховав від декларування незаконний будинок на Трухановому острові.


Раніше учасники АТО і переселенці заявили, що вони проти відкриття ринку землі до завершення війни на Донбасі.

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