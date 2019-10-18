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18 октября 2019, пятница, 12:55 30
Политика 2019-10-18T13:05:14+03:00
Українські Новини
"Нельзя торговать землей, которая полита нашей кровью": участники АТО и переселенцы против открытия рынка зем

"Нельзя торговать землей, которая полита нашей кровью": участники АТО и переселенцы против открытия рынка земли до завершения войны на Донбассе

АТО, Переселенцы, Донбасс, Греков, ВПЛ

Объединения участников АТО и переселенцев против открытия рынка земли до завершения войны на Донбассе.

Об этом они сказали на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.

Так, участник АТО, переселенец, экс-депутат Луганского городского совета и мэр Александровска (Луганская область) Николай Греков заявил, что законопроект об открытии рынка земли не учитывает прав временно перемещенных лиц (ВПЛ).

"У нас официально 1,5 млн переселенцев...каким образом они смогут воспользоваться своим право на участок земли? В законе об этом ничего не сказано. Этот закон нарушает конституционные права человека. Нельзя принимать законы, которыми не смогут воспользоваться 12% населения Украины", - заявил он.

Более того, по словам Грекова, в проекте законе вообще не говорится о ситуации с земельными участками граждан Украины в аннексированном Россией Крыму.

Член ассоциации "ВПЛ Украины", член рабочей группы по вопросам социальной помощи ВПЛ при Одесской областной администрации Людмила Шейко также заявила, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект игнорирует права переселенцев.

По ее словам, открывать рынок земли нельзя, пока не создан Государственный реестр ВПЛ и не разработан механизм получения права собственности на землю, находящуюся на временно оккупированной территории.

"Как представитель южной части Украины мы против этого...Этот законопроект вообще не должен приниматься до завершения войны в Украине", - сказала она.

Председатель ОО "Ти потрібен Україні" и ОО "Сильніші разом" Лилия Верьовкина отметила, что законопроект не прошел публичное обсуждение.

Также он не решает вопрос, как исключить возможность приобретения украинской земли россиянами или коллаборантами.

Ее позицию поддержал экс-глава Военно-гражданской администрации города Золотое (Луганская область) Константин Ильченко.

Он сообщил,  что Россия с помощью коллаборантов уже начала предпринимать действия для скупки украинской земли в своих военных целях.

Ильченко считает, что перед открытием рынка земли критически важно принять в Раде закон о коллаборантах.

"Россия не пожалеет миллиардов долларов, чтоб уничтожить Украину", - подчеркнул он.

Глава "Центра стратегических исследований" Павел Жовниренко подчеркнул, что соцопросы показывают негативное отношение граждан к открытию рынка земли.

По его мнению, поспешное решение этого вопроса может вызвать "Земельный Майдан".

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игорь Мазур заявил, что омбудсмен рассмотрит массовые жалобы граждан, протестующих против рынка земли.

По его мнению, перед принятием законопроекта, необходимо провести перепись населения в Украине и узнать, сколько граждан вообще имеют земельный пай и что собираются с ним делать в дальнейшем.

Представитель движения ветеранов АТО Вячеслав Серпокрылов заявил, что считает недопустимым продажу земли в условиях продолжающейся войны.

"Я однозначно считаю, что это преступление - торговать землей, в то время, когда мы в буквальном смысле поливаем ее кровью каждый день", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до декабря.

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