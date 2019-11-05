Генпрокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва

Генеральна прокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це сказала прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич виданню "Слідство.Інфо", передають Українські Новини.

"Строки слідства минули. Досудове розслідування зупинялося у зв'язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва", - повідомила вона.

Прокурор зазначила, що в кінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження строку попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.

Отже, Генпрокуратура призупинила розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів, зокрема, ВККС.

26 липня НАБУ і Генпрокуратура провели обшуки в будівлі Окружного адмінсуду Києва.



Раніше захист Павла Вовка просила суд розглянути питання його відсторонення від посади.