Генпрокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва

Генеральна прокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це сказала прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич виданню "Слідство.Інфо", передають Українські Новини. "Строки слідства минули. Досудове розслідування зупинялося у зв'язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва", - повідомила вона. Прокурор зазначила, що в кінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження строку попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути. Отже, Генпрокуратура призупинила розслідування. Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів, зокрема, ВККС. 26 липня НАБУ і Генпрокуратура провели обшуки в будівлі Окружного адмінсуду Києва.Раніше захист Павла Вовка просила суд розглянути питання його відсторонення від посади.