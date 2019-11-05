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05 листопада 2019, вівторок, 13:42 19
Силові структури 2019-11-05T15:15:02+02:00
Українські Новини
Генпрокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва

Генпрокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адмінсуду Києва

Окружний адміністративний суд Києва, Павло Вовк, зупинення розслідування, Юлія Малашич
Павло Вовк
Павло Вовк

Генеральна прокуратура зупинила розслідування справи проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, підозрюваного у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це сказала прокурор Генпрокуратури Юлія Малашич виданню "Слідство.Інфо", передають Українські Новини.

"Строки слідства минули. Досудове розслідування зупинялося у зв'язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва", - повідомила вона.

Прокурор зазначила, що в кінці жовтня група прокурорів у справі "плівок Вовка" подала клопотання про продовження строку попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.

Отже, Генпрокуратура призупинила розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів, зокрема, ВККС.

26 липня НАБУ і Генпрокуратура провели обшуки в будівлі Окружного адмінсуду Києва.


Раніше захист Павла Вовка просила суд розглянути питання його відсторонення від посади.

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