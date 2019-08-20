Защита Павла Вовка просит ВСП рассмотреть вопрос его отстранения от должности

Защита главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка просит Высший совет правосудия (ВСП) в закрытом режиме рассматривать вопрос его отстранения от должности.

Об этом на заседании сказал его адвокат Михаил Ильяшев, передают Українськi Новини.



Он отметил, что защита подготовила ходатайство о закрытом режиме заседания ВСП.



В то же время председатель совета Владимир Говоруха сказал, что это ходатайство будет рассмотрено после заявленных прокурором отводов.



Так, прокурор Юлия Малашич заявила отвод 2 членам ВСП, в частности Олегу Прудивусу из-за наличия информации об их дружественных отношениях с Вовком.



2 августа Генпрокуратура сообщила главе Окружного админсуда Киева Вовку и еще 3 судьям о подозрении во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).



Как сообщали Українськi Новини, Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.