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20 августа 2019, вторник, 10:43 127
Судебная власть 2019-08-20T10:45:01+03:00
Українські Новини
Защита Павла Вовка просит ВСП рассмотреть вопрос его отстранения от должности

Защита Павла Вовка просит ВСП рассмотреть вопрос его отстранения от должности

Павел Вовк.
Павел Вовк.

Защита главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка просит Высший совет правосудия (ВСП) в закрытом режиме рассматривать вопрос его отстранения от должности.

Об этом на заседании сказал его адвокат Михаил Ильяшев, передают Українськi Новини.

Он отметил, что защита подготовила ходатайство о закрытом режиме заседания ВСП.

В то же время председатель совета Владимир Говоруха сказал, что это ходатайство будет рассмотрено после заявленных прокурором отводов.

Так, прокурор Юлия Малашич заявила отвод 2 членам ВСП, в частности Олегу Прудивусу из-за наличия информации об их дружественных отношениях с Вовком.

2 августа Генпрокуратура сообщила главе Окружного админсуда Киева Вовку и еще 3 судьям о подозрении во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Как сообщали Українськi Новини, Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

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