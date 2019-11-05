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05 листопада 2019, вівторок, 12:33 19
Фінанси 2019-11-05T13:00:01+02:00
Українські Новини
Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з МВФ

Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з МВФ

МВФ, Гончарук, Приватбанк
Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом до стягнення коштів з колишніх акціонерів Приватбанку.

Про це він повідомив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Я щодня зустрічаю в ЗМІ манипуляторные історії, як ніби хтось заморозив програму. Це не відповідає дійсності. У нас робочий процес", - сказав прем'єр.

При цьому він нагадав, що процес по стягненню коштів з колишніх власників Приватбанку триває.

"Чутки, що програма заморожена – чутки, яким не треба вірити", - підкреслив Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у ЗМІ була оприлюднена інформація, що МВФ відклав фінансову допомогу для України.

МВФ нібито стурбований тим, що президент Володимир Зеленський не відшкодує мільярди доларів, імовірно розграбованих банками.

Глава Офісу Президента Андрій Богдан та його заступники Андрій Смирнов і Юлія Ковалів обговорили з послами країн-учасниць "Великої сімки" (США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) економічні реформи та переговори з Міжнародним валютним фондом.

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