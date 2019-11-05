Австралійська пара пінгвінів-геїв "усиновила" яйце

Одностатеві стосунки серед пінгвінів не рідкість. Так, у серпні пара самців-пінгвінів "усиновила" кинуте яйце у Берлінському зоопарку, а тепер пінгвіни по імені Стено і Меджик з Сіднейського акваріума в Австралії висиджують своє друге яйце, пише видання Metro.

Свого першого пінгвіненяти вони висиділи в минулому році. 19 жовтня їх підопічному по імені Сфенджик виповнився рік.

Тепер птахам довірили висидіти ще одне яйце, так як сусідня пара знесла їх дві штуки. У Стено і Меджика якраз підходяща житлова площа: спостерігачі за пінгвінами запевняють, що у пари найбільше і найгарніше гніздо в колонії. Однак у Сфенджика може і не з'явитися брат або сестра — співробітники так і не з'ясували, чи запліднено яйце.

Пінгвіни. Скріншот: Youtube/AFP news agency

Як повідомляли "Українські Новини", у Всесвітній день пінгвінів працівники Зоопарку та ботанічного саду Цинциннаті в США опублікували відео, яке їм вдалося зробити завдяки камері, встановленій на одному з пінгвінів. Таким чином вчені показали, яким пінгвіни бачать світ, який їх оточує.

Нагадаємо, в Данії пара гомосексуальних пінгвінів вкрала пінгвиня в іншої пари пінгвінів.