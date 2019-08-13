Однополая пара пингвинов "усыновила" брошенное яйцо

Двое самцов пингвинов в Берлинском зоопарке ухаживают за яйцом с июля, надеясь стать родителями. Об этом рассказали в газете Berliner Zeitung.

Геи-пингвины Скипер и Пинг очень хотят иметь своего птенца - и даже "пытались высиживать рыбу и камни", - рассказал представитель зоопарка Максимилиан Ягер.

По его словам, двое королевских пингвинов "усыновили" яйцо, которое бросила единственная самка этого вида в зоопарке. Самцы ведут себя как "образцовые родители, поочередно греющие яйцо", положив его на ноги под складки кожи на животе. Сейчас они делают все возможное, чтобы защитить будущего птенца от завистливых соперников, окружив его максимальной заботой.

"Нам просто надо было положить яйцо на лапы одному из парней, и тот уже знал, что нужно делать", - рассказал один из надзирателей зоопарка Норбер Замель.

Единственная самка из группы шести королевских пингвинов в последнее время не проявляла большого интереса к своим яйцам, и в зоопарке не было птенцов с 2002 года.

Однако, надзиратели зоопарка считают, вздыхать с облегчением еще рано, так как неизвестно, было ли яйцо оплодотворено. В других зоопарках гомосексуальные пингвины уже имели племенные сукцессии (последовательная закономерная смена одного биологического сообщества), отмечают смотрители зоопарка.

Для Берлина такое явление было бы новым.

Если пингвинам повезет, то в сентябре Берлинский зоопарк поздравит с днем рождения птенца, которого высидели однополые родители.

Десятилетняя пара пингвинов переехала в Берлин из гамбургского зоопарка Хагенбек в апреле, и с тех пор неразлучна. Геи-пингвины не считаются новым явлением и часто встречаются в дикой природе.

Как сообщали Українські Новини, в Северной Америке самка южного белого носорога родила детеныша после искусственного оплодотворения. Сообщалось, что это первый южный белый носорог в Северной Америке, который родился таким способом.