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05 листопада 2019, вівторок, 11:15 19
Зовнішня політика 2019-11-05T12:30:02+02:00
Українські Новини
Україна обігнала Білорусь і Росію в рейтингу свободи в інтернеті

Україна обігнала Білорусь і Росію в рейтингу свободи в інтернеті

Свобода, Freedom House, Росія, Україна, Білорусь, Інтернет
Інтернет. Фото: pixabay
Інтернет. Фото: pixabay

Міжнародна неурядова організація Freedom House поліпшила показник рівня свободи України в Інтернеті в 2019 році з 45 балів до 56 зі 100 (найбільш вільна), залишивши її в списку країн із частковою свободою в Інтернеті.

Про це йдеться в щорічному звіті Freedom House, передають Українські Новини.

Загальна сума балів виводиться з 3 показників: перешкода доступу (17 балів за максимальних 25; у 2018 було 9 балів), обмеження контенту (19 за максимальних 35; в 2018 - 16) і порушення прав користувачів (20 за максимальних 40, як і в 2018).

Таким чином, показник покращився переважно за рахунок розширення доступу громадян до Інтернету.

Freedom House відносить країни з 0-39 балів до невільних, 40-69 балів - до частково вільних, 70-100 - до вільних.

Ключовими подіями, що негативно вплинули на оцінку свободи в Інтернеті, стали: оголошення влади про намір заблокувати близько 100 сайтів через поширення "російської ідеології", активне маніпулювання онлайн-контентом під час президентської кампанії в квітні-травні, розгляд народними депутатами законопроекту щодо розширення повноважень влади в здійсненні цензури і покаранню за лайки в Інтернеті, спроба української влади отримати доступ до даних на мобільних телефонах двох журналістів, які займалися журналістськими розслідуваннями.

Україна на один бал випередила Індію й на один бал відстає від Малайзії.

Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Росія визнані Freedom House як країни з "невільних" доступом до мережі

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Freedom House знизив показники громадянського суспільства в Україні, атаки на журналістів зменшили індекс свободи слова і вперше з 2014 року почалося зниження демографічного показника.

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