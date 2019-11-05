Луценко не хотів чистити Генпрокуратуру, - Йованович

Після того як на слуханнях в Конгресі екс-посол США в Україні Марі Йованович відкинула звинувачення Луценка , вона заявила, що колишньому Генеральному прокурору України не подобалося, що посольство США закликало його до очищення Генпрокуратури, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на текст показань Йованович.

"Думаю, панові Луценку не подобалося, що посольство продовжувало закликати до очищення Генпрокуратури. Коли він прийшов на посаду, у нього було три мети: реформа Генпрокуратури, покарання відповідальних за вбивства невинних людей на Майдані під час Революції Гідності та розслідування відмивання коштів, щоб повернути понад 40 мільярдів доларів, які колишній Президент і його підручні вивели", - заявила екс-посол.

За її словами, посольство вважало це красивими цілями, жодна з яких не була виконана, і прагнуло залучити його працювати в цьому напрямку, а Луценко, насправді, не звертав на це уваги.

"Він хотів, щоб Посольство США організувало зустріч з Генеральним прокурором, з директором ФБР і іншими. Він заявляв, що має для них важливу інформацію", - розповіла Йованович, уточнивши, що, насправді, Луценко ділитися інформацією не хотів.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко зізнався, що у нього немає "списку недоторканних" від Йованович. Також Луценко заявив, що Йованович просила не переслідувати екс-заступника генпрокурора Касько.

Тим часом США надіслали в Україну Христину Квін на заміну Йованович.