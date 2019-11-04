ЦВК буде транслювати свої засідання онлайн

Центральна виборча комісія буде транслювати засідання у прямому ефірі на своєму сайті з 5 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Відеотрансляція засідань спочатку буде здійснюватися в тестовому режимі.

ЦВК має намір вдосконалити онлайн-трансляцію з урахуванням рекомендацій та пропозицій користувачів.

Цей проект став можливим завдяки співпраці комісії з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та реалізований за підтримки місії США при ОБСЄ, міністерства закордонних справ Норвегії і постійної місії Словаччини при ОБСЄ.

В рамках проекту "Посилення кібербезпеки та прозорості виборчих процесів в Україні" в 2018-2019 роках координатор провів тендер і здійснив закупівлю і установку конференц-системи для проведення відеотрансляцій.

На думку ЦВК, початок трансляції засідань стане важливим та ефективним кроком щодо посилення відкритості та прозорості діяльності комісії.

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