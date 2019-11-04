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04 листопада 2019, понеділок, 23:33 4
Політика 2019-11-04T23:45:01+02:00
Українські Новини
ЦВК буде транслювати свої засідання онлайн

ЦВК буде транслювати свої засідання онлайн

ЦВК, ОБСЄ, Онлайн-трансляція
ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія буде транслювати засідання у прямому ефірі на своєму сайті з 5 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Відеотрансляція засідань спочатку буде здійснюватися в тестовому режимі.

ЦВК має намір вдосконалити онлайн-трансляцію з урахуванням рекомендацій та пропозицій користувачів.

Цей проект став можливим завдяки співпраці комісії з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та реалізований за підтримки місії США при ОБСЄ, міністерства закордонних справ Норвегії і постійної місії Словаччини при ОБСЄ.

В рамках проекту "Посилення кібербезпеки та прозорості виборчих процесів в Україні" в 2018-2019 роках координатор провів тендер і здійснив закупівлю і установку конференц-системи для проведення відеотрансляцій.

На думку ЦВК, початок трансляції засідань стане важливим та ефективним кроком щодо посилення відкритості та прозорості діяльності комісії.

Як повідомляли Українські Новини, новий ЦВК призначив перші місцеві вибори: стала відома дата.

Раніше, 4 жовтня, Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів.

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