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04 листопада 2019, понеділок, 21:21 3
Політика світу 2019-11-04T21:30:02+02:00
Українські Новини
4 країни продовжили санкції проти Росії слідом за Євросоюзом

4 країни продовжили санкції проти Росії слідом за Євросоюзом

Санкції проти Росії, Україна, Норвегія, Албанія, чорногорія
Санкції. Фото: glavpost.ua
Санкції. Фото: glavpost.ua

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна підтримали рішення Євросоюзу про продовження на шість місяців санкцій щодо фізичних і юридичних осіб Росії та України. Про це повідомляє ТСН.

Відповідну заяву розповсюдила глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини.

Євросоюз 12 вересня на півроку продовжив індивідуальні обмежувальні заходи стосовно 170 фізичних осіб та 44 юридичних осіб з Росії та України. До цього, наприкінці червня Рада ЄС в черговий раз продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2020 року.

4 вересня Комітет постійних представниківї Європейського Союзу (Coreper) прийняв рішення про продовження персональних санкцій проти російських юридичних і фізичних осіб до березня 2020 року.

15 березня Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції за погрозу територіальної цілісності України на півроку - до 15 вересня 2019 року.

Європейський Союз запровадив санкції проти 8 росіян за напад на українські кораблі в Керченській протоці. Санкції введені проти 8 співробітників Прикордонної служби ФСБ Росії і членів екіпажів кораблів, які захопили українські судна ВМС.

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