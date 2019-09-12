ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины

Европейский Союз продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 марта 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета, передают Українськi Новини.

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в отношении 170 физических лиц и 44 организаций и компаний.

Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2020 года.

Также экономические санкции действуют до 31 января 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сентября Комитет постоянных представителей Европейского Союза (Coreper) принял решение о продлении персональных санкций против российских юридических и физических лиц до марта 2020 года.

15 марта Европейский Союз продлил индивидуальные санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 сентября 2019 года.

Также Европейский Союз ввел санкции против 8 россиян за нападение на украинские корабли в Керченском проливе. Санкции введены против 8 сотрудников Пограничной службы ФСБ России и членов экипажей кораблей, захвативших украинские суда ВМС.