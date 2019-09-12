подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 сентября 2019, четверг, 19:53 11
Внешняя политика 2019-09-12T20:09:35+03:00
Українські Новини
ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины

ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины

Санкции ЕС. Фото: assmedia.livejournal.com
Санкции ЕС. Фото: assmedia.livejournal.com

Европейский Союз продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 марта 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета, передают Українськi Новини.

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в отношении 170 физических лиц и 44 организаций и компаний.

Санкции, запрещающие европейским компаниям работать с оккупированным Россией Крымом, действуют до 23 июня 2020 года.

Также экономические санкции действуют до 31 января 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сентября Комитет постоянных представителей Европейского Союза (Coreper) принял решение о продлении персональных санкций против российских юридических и физических лиц до марта 2020 года.

15 марта Европейский Союз продлил индивидуальные санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 сентября 2019 года. 

Также Европейский Союз ввел санкции против 8 россиян за нападение на украинские корабли в Керченском проливе. Санкции введены против 8 сотрудников Пограничной службы ФСБ России и членов экипажей кораблей, захвативших украинские суда ВМС.

Больше новостей о: Санкции против России Санкции санкции ЕС

Архив
Новости
Порошенко всегда был моим оппонентом - Святаш опроверг заявления Дубинского 20:06
ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины 19:53
Зеленский передумал: за кнопкодавство будут штрафовать, хотя раньше Президент обещал лишать мандата 19:20
Дубинский опубликовал документы, как Святаш по заказу Порошенко организовывал митинги против Зеленского 19:13
Между экспортерами вооружения будет расти конкуренция на уровне идей и качества услуг, - директор Спецтехноэкспорта 18:54
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
больше новостей
Цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем, - НКРЭКУ 10:57
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok