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04 листопада 2019, понеділок, 19:55 6
Суспільство 2019-11-04T20:50:54+02:00
Українські Новини
Річниця смерті Гандзюк: в Києві сотні людей прийшли на акцію "Рік без Каті"

Річниця смерті Гандзюк: в Києві сотні людей прийшли на акцію "Рік без Каті"

Акція протесту, Катерина Гандзюк, вбивство Катерини Гандзюк
Акція
Акція "Рік без Каті" в Києві. Фото: Главком

Сьогодні, 4 листопада, в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, в Києві біля Офісу Президента на вулиці Банковій ввечері проходить акція "Рік без Каті". Про це повідомляє Главком.

Так, повідомляється, що учасники акції прийшли з вимогою справедливого розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Наголошується, що на акцію прийшли сотні людей.

АкціяАкція "Рік без Каті" в Києві

Акції "Рік без Каті" пройдуть у 40 містах України і світу.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою. Пізніше правоохоронці встановили п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Серед них - організатор, посібники, виконавець і водій.

Троє учасників злочину, які не були виконавцями і організаторами, а саме водій і посібники, - пішли на співпрацю зі слідством і дав свідчення.

4 листопада 2018 року ативистка померла в лікарні від отриманих ран.

Тим часом за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО.

Крім того, ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.

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