Річниця смерті Гандзюк: в Києві сотні людей прийшли на акцію "Рік без Каті"

Сьогодні, 4 листопада, в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, в Києві біля Офісу Президента на вулиці Банковій ввечері проходить акція "Рік без Каті". Про це повідомляє Главком. Так, повідомляється, що учасники акції прийшли з вимогою справедливого розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Наголошується, що на акцію прийшли сотні людей. Акція "Рік без Каті" в Києві Акції "Рік без Каті" пройдуть у 40 містах України і світу. Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою. Пізніше правоохоронці встановили п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Серед них - організатор, посібники, виконавець і водій. Троє учасників злочину, які не були виконавцями і організаторами, а саме водій і посібники, - пішли на співпрацю зі слідством і дав свідчення. 4 листопада 2018 року ативистка померла в лікарні від отриманих ран. Тим часом за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО. Крім того, ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.