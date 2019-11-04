Річниця смерті Гандзюк: в Києві сотні людей прийшли на акцію "Рік без Каті"

Акція "Рік без Каті" в Києві. Фото: Главком

Акція "Рік без Каті" в Києві. Фото: Главком

Сьогодні, 4 листопада, в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, в Києві біля Офісу Президента на вулиці Банковій ввечері проходить акція "Рік без Каті". Про це повідомляє Главком.

Так, повідомляється, що учасники акції прийшли з вимогою справедливого розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Наголошується, що на акцію прийшли сотні людей.

Акція "Рік без Каті" в Києві

Акції "Рік без Каті" пройдуть у 40 містах України і світу.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою. Пізніше правоохоронці встановили п'ятьох осіб, причетних до скоєння злочину. Серед них - організатор, посібники, виконавець і водій.

Троє учасників злочину, які не були виконавцями і організаторами, а саме водій і посібники, - пішли на співпрацю зі слідством і дав свідчення.

4 листопада 2018 року ативистка померла в лікарні від отриманих ран.

Тим часом за вбивство активістки Гандзюк суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО.

Крім того, ще одного підозрюваного у справі про вбивство Гандзюк шукають СБУ та Інтерпол.