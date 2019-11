Boeing зазнав новітній космічний корабель Starliner

Корабель стартував о 15:15 за київським часом. Випробування тривали менше двох хвилин. За цей час Starliner піднявся на висоту 1,3 кілометра, де у нього спрацювали парашути і відокремилася капсула, в якій в польоті повинен знаходитися екіпаж.

Випробування пройшло успішно. Капсула здійснила плавний приземлення. Зараз інженери займаються аналізом всіх параметрів, отриманих під час тесту. Під час попереднього тесту, успішного, імітувалося порятунок екіпажу Starliner з води в складних умовах.

.@BoeingSpace’s #Starliner spacecraft soared through a critical safety milestone in a major test of its launch abort system this morning. Lots of data analysis ahead, but we are one big step closer to flights with crew! pic.twitter.com/VDWSRt0g34