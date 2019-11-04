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04 листопада 2019, понеділок, 20:09 6
Наука 2019-11-04T20:34:31+02:00
Українські Новини
Boeing зазнав новітній космічний корабель Starliner

Boeing зазнав новітній космічний корабель Starliner

Boeing, космічний корабель

Boeing провела чергові випробування багаторазового космічного корабля Starliner. На тестової майданчику на базі Уайт Сендс в штаті Нью-Мексико пройшли перевірку системи евакуації. Про це повідомляє Twitter NASA.

Корабель стартував о 15:15 за київським часом. Випробування тривали менше двох хвилин. За цей час Starliner піднявся на висоту 1,3 кілометра, де у нього спрацювали парашути і відокремилася капсула, в якій в польоті повинен знаходитися екіпаж.

Випробування пройшло успішно. Капсула здійснила плавний приземлення. Зараз інженери займаються аналізом всіх параметрів, отриманих під час тесту. Під час попереднього тесту, успішного, імітувалося порятунок екіпажу Starliner з води в складних умовах.

Раніше літак-ракета Virgin Galactic піднявся на рекордну висоту і вилетів у космос.

Створена за участю України ракета вивела космос корабель Cygnus для NASA.

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