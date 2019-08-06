Подросток делал селфи на 30-метровой электроопоре под Николаевом и его ударило током

Подросток госпитализирован из-за удара током во время попытки сделать селфи на опоре высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) в селе Панкратово Николаевской области.

Об этом Українським Новинам сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщается, что 16-летний и 14-летний подростки полезли на 30-метровую электроопору ради эффектных снимков.

В результате 16-летний подросток зацепил провода, получил удар током и упал.

Он госпитализирован, в больнице его состояние оценили как критическое.

Как сообщали Українські Новини, два ребенка погибли под Запорожьем, пытаясь сделать селфи. Также подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области. Ранее в США турист упал с 300-метровой скалы, пытаясь сделать селфи.

Кроме того, ягуар напал на женщину при попытке сделать с ним селфи в зоопарке США, а в Дарницком районе Киева заметили подростков, проводящих время на крыше многоэтажки ради селфи.

При этом за четыре года более 200 человек в мире умерли из-за селфи.