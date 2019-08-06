подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 августа 2019, вторник, 16:56 111
Происшествия 2019-08-06T18:00:02+03:00
Українські Новини
Подросток делал селфи на 30-метровой электроопоре под Николаевом и его ударило током

Подросток делал селфи на 30-метровой электроопоре под Николаевом и его ударило током

Селфи. Фото: pixabay
Селфи. Фото: pixabay

Подросток госпитализирован из-за удара током во время попытки сделать селфи на опоре высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) в селе Панкратово Николаевской области.

Об этом Українським Новинам сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщается, что 16-летний и 14-летний подростки полезли на 30-метровую электроопору ради эффектных снимков.

В результате 16-летний подросток зацепил провода, получил удар током и упал.

Он госпитализирован, в больнице его состояние оценили как критическое.

Как сообщали Українські Новини, два ребенка погибли под Запорожьем, пытаясь сделать селфи. Также подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области. Ранее в США турист упал с 300-метровой скалы, пытаясь сделать селфи.

Кроме того, ягуар напал на женщину при попытке сделать с ним селфи в зоопарке США, а в Дарницком районе Киева заметили подростков, проводящих время на крыше многоэтажки ради селфи.

При этом за четыре года более 200 человек в мире умерли из-за селфи.

Больше новостей о: Госпитализация Подросток Подростки Селфи

Архив
Новости
Зеленский уволил первого заместителя председателя Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова 18:19
Украина не планирует запрещать импорт всех нефтепродуктов из России, - Герус 18:17
68-летний мужчина утонул в дождевой воде возле своего дома в Одессе 17:53
Зеленские катались в Одессу на фестиваль за свой счет на самолете МАУ 17:53
Медсеть "Добробут" приобрела клинику "Борис" 17:52
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
больше новостей
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok