Два ребенка погибли под Запорожьем, пытаясь сделать селфи

2 мальчика, учащихся в 6-го класса погибли 15 мая в результате падения в оросительный канал во время селфи в Михайловском районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, в оросительном канале возле железнодорожной платформы обнаружены трупы мальчиков 2007 и 2006 годов рождения.

Правоохранители считают, что школьники стали на край оросительного канала с целью сделать селфи, но поскользнулись и упали в воду, из-за чего и погибли.

Тела погибших направили на экспертизу, начато расследование по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с дополнительной квалификации "несчастный случай".

Как сообщали Українськi Новини, подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области. Ранее в США турист упал с 300-метровой скалы, пытаясь сделать селфи.

При этом за четыре года более 200 человек в мире умерли из-за селфи.