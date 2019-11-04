У Києві біля метро "Театральна" стався "потоп"

Сьогодні, 4 листопада, у центрі Києва сталося часткове затоплення на вулиці Пушкінській. Про це на своїй страницев Facebook повідомив користувач Ігор Іванов, опублікувавши відповідне відео.

Так, вода почала затоплювати вулицю Пушкінську в результаті проведення ремонтних робіт.

Наголошується, що вода з невідомої причини не стікає у каналізаційний люк, а в бік станції метро "Театральна".

Офіційних коментарів від КП "Київводоканал" поки немає.

На вулиці Пушкінській в кінці жовтня був облаштований наземний перехід, який вимагали встановити активісти. А ремонт на вулиці Пушкінській почали проводити ще в кінці серпня.

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався прорив труби гарячого водопостачання, через який на перехресті обвалилася частина асфальту, утворилася яма, а проїжджу частину залило окропом.

Раніше в Києві несподівано забив "фонтан" висотою в 5-поверховий будинок.

Також гарячою водою заливало дитячий майданчик, а автомобіль провалювався під землю.