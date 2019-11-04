підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 листопада 2019, понеділок, 18:25 16
Суспільство 2019-11-04T18:33:35+02:00
Українські Новини
Нагорода MARUV не має жодного стосунку до найкращої артистки Росії, - концертний директор

Нагорода MARUV не має жодного стосунку до найкращої артистки Росії, - концертний директор

MTV Europe Music Awards, премія, MARUV, співачка
MARUV. Фото: MaruvOfficial/Facebook
MARUV. Фото: MaruvOfficial/Facebook

Концертний директор MARUV, говорячи про європейську нагороду співачку, закликав не плутати номінації і не підміняти поняття. За його словами, висуватися від телеканалу "MTV Росія" не означає зв'язок з російським телеканалом, повідомляє "360".

3 листопада Анна Корсун (MARUV) отримала премію TV Europe Music Awards. Концертний директор Кирило Фельдман нагадав точне звучання номінації.

"Ми були представлені на премії європейської нагороди MTV від "MTV Росія", і номінація звучала — "Найкращий артист за версією телеканалу "MTV Росія". Жодного стосунку до премії російської це не має і не має стосунку до найкращої артистки з Росії", - заявив Фельдман.

Фельдман також згадав історію з Іваном Дорном кілька років тому, коли він теж взяв премію MTV і "висувався від телеканалу "MTV Росія", і жодного стосунку до російського телеканалу він не мав".

Після отримання MARUV нагороди ЗМІ вирішили, що вона стала найкращою "російською" співачкою, хоча дівчина родом з України. Водночас з ім'ям Корсун пов'язана скандальна історія — в 2019 році співачка виграла відбір на Євробачення. Вона повинна була поїхати на конкурс, щоб представляти на ньому Україну, однак організатори відмовилися реєструвати її в якості претендента через її гастролі по Росії.

Як повідомляли Українські Новини, MARUV виступила в Росії на дні народженні Йосипа Пригожина. Також співачка Maruv втекла з прес-конференції після питання про Крим.

Більше новин про: MTV Europe Music Awards премія MARUV співачка

Архів
Новини
У Києві біля метро "Театральна" стався "потоп" 19:05
Опубліковано відео моменту смертельної аварії біля ТРЦ "Лавина" в Києві 18:38
На Закарпатті може трапиться сміттєвий колапс 18:34
Нагорода MARUV не має жодного стосунку до найкращої артистки Росії, - концертний директор 18:25
Податки при розмитненні "євроблях" тепер можна розрахувати онлайн 18:13
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok