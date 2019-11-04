Нагорода MARUV не має жодного стосунку до найкращої артистки Росії, - концертний директор

Концертний директор MARUV , говорячи про європейську нагороду співачку, закликав не плутати номінації і не підміняти поняття. За його словами, висуватися від телеканалу "MTV Росія" не означає зв'язок з російським телеканалом, повідомляє "360".

3 листопада Анна Корсун (MARUV) отримала премію TV Europe Music Awards. Концертний директор Кирило Фельдман нагадав точне звучання номінації.

"Ми були представлені на премії європейської нагороди MTV від "MTV Росія", і номінація звучала — "Найкращий артист за версією телеканалу "MTV Росія". Жодного стосунку до премії російської це не має і не має стосунку до найкращої артистки з Росії", - заявив Фельдман.

Фельдман також згадав історію з Іваном Дорном кілька років тому, коли він теж взяв премію MTV і "висувався від телеканалу "MTV Росія", і жодного стосунку до російського телеканалу він не мав".

Після отримання MARUV нагороди ЗМІ вирішили, що вона стала найкращою "російською" співачкою, хоча дівчина родом з України. Водночас з ім'ям Корсун пов'язана скандальна історія — в 2019 році співачка виграла відбір на Євробачення. Вона повинна була поїхати на конкурс, щоб представляти на ньому Україну, однак організатори відмовилися реєструвати її в якості претендента через її гастролі по Росії.

Як повідомляли Українські Новини, MARUV виступила в Росії на дні народженні Йосипа Пригожина. Також співачка Maruv втекла з прес-конференції після питання про Крим.