підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 листопада 2019, понеділок, 18:03 22
Силові структури 2019-11-04T21:24:32+02:00
Українські Новини
Розслідування справ Майдану буде припинено, частину з них передадуть НАБУ, - ДБР

Розслідування справ Майдану буде припинено, частину з них передадуть НАБУ, - ДБР

Роман Труба, ДБР, Как сообщали Українськi Новини, Горбатюк рассказал, как Зеленский с Богданом просили его расследовать убийства силовиков на Евромайдане. Горбатюк также соощил, что расследование дел Майдана остановлено., Розслідування справ Майдану
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня

Всі незавершені кримінальні провадження Генеральної прокуратури будуть передані іншим правоохоронним органам після 20 листопада.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, передають Українські Новини.

"З 20 листопада в ГПУ залишається лише функція процесуального керівництва. Всі незавершені справи будуть передані іншим правоохоронним органам, у тому числі - ДБР", - написав він.

Зокрема, серед них - 5 тис. томів матеріалів "справ Майдану", які нові слідчі повинні будуть розслідувати з самого початку.

"Проблема полягає в тому, що слідчих не вистачає навіть на ті виробництва, які у нас є сьогодні, адже закон обмежив кількість працівників ДБР. Що буде, коли ми отримаємо тисячі томів нових виробництв - спрогнозувати важко", - зазначає Труба.

Він запевняє, що виключити катастрофу можна, якщо Верховна Рада в стислі терміни ухвалить зміни до закону про ДБР, яким скасує граничну чисельність працівників ДБР і спростить процедуру прийняття на роботу для окремих слідчих Генпрокуратури.

Після передачі розслідувань по справах Майдану з Генпрокуратури іншим відомствам вони будуть на час зупинені за необхідності для нових слідчих ознайомитися з 5000 томів слідчих матеріалів. Про це заявив директор Держбюро розслідувань Роман Труба в колонці на сайті УП.

Він повідомив, що оскільки з 20 листопада прокуратура не буде проводити досудових розслідувань, всі незавершені справи передадуть в інші відомства, у тому числі - в ГБР.

Як повідомляли Українські Новини, Горбатюк розповів, як Зеленський з Богданом просили його розслідувати вбивства силовиків на Евромайдане.

Горбатюк також повідомив, що розслідування справ Майдану зупинено.

Більше новин про: Роман Труба ДБР Как сообщали Українськi Новини Горбатюк рассказал как Зеленский с Богданом просили его расследовать убийства силовиков на Евромайдане. Горбатюк также соощил что расследование дел Майдана остановлено. Розслідування справ Майдану

Архів
Новини
4 країни продовжили санкції проти Росії слідом за Євросоюзом 21:21
МЗС Канади призначив нового посла в Україні 21:03
Завербований бойовиками артилерист отримав 8 років в'язниці 20:49
Українці віддають за комуналку понад третину доходу: топ-способи економії грошей 20:46
Долар до гривні обвалиться: експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку 20:30
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok