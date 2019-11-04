Розслідування справ Майдану буде припинено, частину з них передадуть НАБУ, - ДБР

Всі незавершені кримінальні провадження Генеральної прокуратури будуть передані іншим правоохоронним органам після 20 листопада.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, передають Українські Новини.

"З 20 листопада в ГПУ залишається лише функція процесуального керівництва. Всі незавершені справи будуть передані іншим правоохоронним органам, у тому числі - ДБР", - написав він.

Зокрема, серед них - 5 тис. томів матеріалів "справ Майдану", які нові слідчі повинні будуть розслідувати з самого початку.

"Проблема полягає в тому, що слідчих не вистачає навіть на ті виробництва, які у нас є сьогодні, адже закон обмежив кількість працівників ДБР. Що буде, коли ми отримаємо тисячі томів нових виробництв - спрогнозувати важко", - зазначає Труба.

Він запевняє, що виключити катастрофу можна, якщо Верховна Рада в стислі терміни ухвалить зміни до закону про ДБР, яким скасує граничну чисельність працівників ДБР і спростить процедуру прийняття на роботу для окремих слідчих Генпрокуратури.

Після передачі розслідувань по справах Майдану з Генпрокуратури іншим відомствам вони будуть на час зупинені за необхідності для нових слідчих ознайомитися з 5000 томів слідчих матеріалів. Про це заявив директор Держбюро розслідувань Роман Труба в колонці на сайті УП.

Він повідомив, що оскільки з 20 листопада прокуратура не буде проводити досудових розслідувань, всі незавершені справи передадуть в інші відомства, у тому числі - в ГБР.

Як повідомляли Українські Новини, Горбатюк розповів, як Зеленський з Богданом просили його розслідувати вбивства силовиків на Евромайдане.

Горбатюк також повідомив, що розслідування справ Майдану зупинено.