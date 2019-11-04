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04 листопада 2019, понеділок, 17:01 15
Економіка 2019-11-04T19:15:02+02:00
Українські Новини
Акції МХП знову падають 2-й тиждень поспіль

Акції МХП знову падають 2-й тиждень поспіль

МХП, Юрій Косюк, котирування на біржі, акції компаній

З 28 жовтня по 1 листопада котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі знизилися на 0,7%, або на 0,06 долара, до 8,46 долара, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, за вказаний період спостерігалося поступове падіння котирувань з 8,52 долара до 8,46 долара.

Обсяг торгів останньої угоди склав 761,4 долара.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 18,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень акції МХП знизилися на 3,8%.

Водночас АМКУ проводить розслідування щодо можливого монопольного становища компанії.

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