Акції МХП знову падають 2-й тиждень поспіль

З 28 жовтня по 1 листопада котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі знизилися на 0,7%, або на 0,06 долара, до 8,46 долара, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, за вказаний період спостерігалося поступове падіння котирувань з 8,52 долара до 8,46 долара.

Обсяг торгів останньої угоди склав 761,4 долара.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 18,3% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень акції МХП знизилися на 3,8%.

Водночас АМКУ проводить розслідування щодо можливого монопольного становища компанії.