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28 октября 2019, понедельник, 09:29 146
Экономика 2019-10-28T09:34:40+02:00
Українські Новини
За прошлую неделю акции МХП снизились на 3,8%

За прошлую неделю акции МХП снизились на 3,8%

Юрий Косюк, биржевые показатели, МХП, Акции компаний

С 21 по 25 октября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 3,82%, или на 0,34 доллара, до 8,56 доллара.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, 22 октября котировки резко увеличились до 8,72 доллара, при этом с 23 октября стоимость акций начала снижаться и 24 октября их стоимость составила 8,54 доллара.

25 октября стоимость акций МХП незначительно выросла до 8,56 доллара за акцию.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 17,3% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, с 14 по 18 октября котировки акций МХП на Лондонской фондовой бирже после 7-недельного падения выросли на 5,45%, или на 0,46 доллара, до 8,9 доллара.

Также АМКУ начал расследование относительно возможного монопольного положения компании.

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