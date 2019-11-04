підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 листопада 2019, понеділок, 16:10 14
ЗМІ 2019-11-04T16:26:49+02:00
Українські Новини
Логотип "Суспільного" перед входом в "Олівець" обвалився

Логотип "Суспільного" перед входом в "Олівець" обвалився

Логотип, НСТУ, Суспільне телебачення, Національне суспільне телебачення України, вивіска
Вивіска
Вивіска "UA: Суспільне", що обвалилася.

Після того, як з київського телецентру "Олівець" демонтували захист від блискавок, у неділю ввечері, 3 листопада, частина логотипу Суспільного телебачення перед входом на територію телецентру обвалилася, повідомляє кореспондент Українських Новин.

Біля "Олівця" встановлена велика вивіска з логотипом Суспільного ТБ, яка виглядає як вирізані латинські літери "UA:". Внаслідок інциденту літера "А" впала на землю, після чого залишилися тільки підсвічені "U :".

При цьому невідомо, сталося це через погодні умови або знак повалили спеціально. Однак зазначимо, що штормового вітру ввечері 3 листопада, який міг би повалити знак, в Лук'янівському районі, в якому знаходиться телецентр, не спостерігалося.

Близько 23:00 те, що сталося помітив охоронець Суспільного, який підійшов оглянути місце події. Інцидент він ніяк не прокоментував.

Вивіска Вивіска "UA: Суспільне", що обвалилася.

Як повідомляли Українські Новини, відновленого судом продюсера Суспільного ТБ "заслали" працювати в порожній кабінет без комп'ютера. Раніше Суспільне ТБ просило своїх працівників піти в неоплачувану відпустку.

Більше новин про: Логотип НСТУ Суспільне телебачення Національне суспільне телебачення України вивіска

Архів
Новини
Акції МХП знову падають 2-й тиждень поспіль 17:01
Інтернет асоціація просить Зеленського та Гончарука не допустити знищення доступу до інтернету 16:39
Стало відомо, хто замінить Луценко в Раді від "Євросолідарності" 16:39
НАБУ не буде звертатися в суд для арешту майна Гладковського 16:33
Банки відмовляють в обслуговуванні клієнтам через погану репутацію, - дослідження 16:17
більше новин
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok