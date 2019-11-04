Логотип "Суспільного" перед входом в "Олівець" обвалився

Після того, як з київського телецентру "Олівець" демонтували захист від блискавок

Біля "Олівця" встановлена велика вивіска з логотипом Суспільного ТБ, яка виглядає як вирізані латинські літери "UA:". Внаслідок інциденту літера "А" впала на землю, після чого залишилися тільки підсвічені "U :".

При цьому невідомо, сталося це через погодні умови або знак повалили спеціально. Однак зазначимо, що штормового вітру ввечері 3 листопада, який міг би повалити знак, в Лук'янівському районі, в якому знаходиться телецентр, не спостерігалося.

Близько 23:00 те, що сталося помітив охоронець Суспільного, який підійшов оглянути місце події. Інцидент він ніяк не прокоментував.

Вивіска "UA: Суспільне", що обвалилася.

Як повідомляли Українські Новини, відновленого судом продюсера Суспільного ТБ "заслали" працювати в порожній кабінет без комп'ютера. Раніше Суспільне ТБ просило своїх працівників піти в неоплачувану відпустку.