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08 августа 2019, четверг, 09:17 524
СМИ 2019-08-08T09:29:21+03:00
Українські Новини
Восстановленного судом продюсера Общественного ТВ "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера

Восстановленного судом продюсера Общественного ТВ "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера

Восстановленного в должности исполнительного продюсера Общественного телевидения Руслана Ткаченко отправили работать в кабинет с минимальной мебелью и без какой-либо техники на 21 этаже здания.

Об этом Ткаченко сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Ткаченко, в первый день поисков свое рабочее место ему найти не удалось, поскольку никакой нумерации на дверях на этом этаже нет.

Когда восстановленный продюссер наконец нашел свой кабинет, в нем оказалось два стола и три стула - больше ничего. Никакой техники в кабинете не было.

Кабинет Ткаченко. Скриншот: Руслан Ткаченко/FacebookКабинет Ткаченко. Скриншот: Руслан Ткаченко/Facebook

"Вот так, друзья мои. Тут будет работать исполнительный продюсер общественно-политического вещания, восстановленный по решению суда", - прокомментировал Ткаченко условия в кабинете.

Также на новом рабочем месте Ткаченко нашел розетки и телефон.

Как рассказал Ткаченко, апелляционный суд Киева вынес постановление об отмене приказа о его увольнении и восстановлении в должности исполнительного продюсера общественно-политических программ Общественного вещателя 2 месяца назад.

Два месяца Общественное игнорировало норму Закона о труде относительно немедленного исполнения судебных решений о восстановлении на работе. На последнем этапе работы исполнительной службы, после сообщения об аресте счетов и наложении штрафных санкций, руководство НОТУ отреагировало.

В вторник, 6 августа, Ткаченко позвонили из отдела кадров и пригласили ознакомиться с приказом о восстановлении.

Как сообщали Українські Новини, НОТУ восстановила в должности предправления Аласанию.  Год назад Общественное ТВ просило своих сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск.

Тем временем Майкл Щур увольняется с Общественного.

Больше новостей о: условия труда НОТУ Национальное общественное телевидение Украины Руслан Ткаченко

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