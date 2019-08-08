Восстановленного судом продюсера Общественного ТВ "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера

Восстановленного в должности исполнительного продюсера Общественного телевидения Руслана Ткаченко отправили работать в кабинет с минимальной мебелью и без какой-либо техники на 21 этаже здания.\r\nОб этом Ткаченко сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПо словам Ткаченко, в первый день поисков свое рабочее место ему найти не удалось, поскольку никакой нумерации на дверях на этом этаже нет.\r\nКогда восстановленный продюссер наконец нашел свой кабинет, в нем оказалось два стола и три стула - больше ничего. Никакой техники в кабинете не было.\r\nКабинет Ткаченко. Скриншот: Руслан Ткаченко\/Facebook\r\n"Вот так, друзья мои. Тут будет работать исполнительный продюсер общественно-политического вещания, восстановленный по решению суда", - прокомментировал Ткаченко условия в кабинете.\r\nТакже на новом рабочем месте Ткаченко нашел розетки и телефон.\r\n\r\nКак рассказал Ткаченко, апелляционный суд Киева вынес постановление об отмене приказа о его увольнении и восстановлении в должности исполнительного продюсера общественно-политических программ Общественного вещателя 2 месяца назад.\r\nДва месяца Общественное игнорировало норму Закона о труде относительно немедленного исполнения судебных решений о восстановлении на работе. На последнем этапе работы исполнительной службы, после сообщения об аресте счетов и наложении штрафных санкций, руководство НОТУ отреагировало.\r\nВ вторник, 6 августа, Ткаченко позвонили из отдела кадров и пригласили ознакомиться с приказом о восстановлении.\r\nКак сообщали Українські Новини, НОТУ восстановила в должности предправления Аласанию. Год назад Общественное ТВ просило своих сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск.\r\nТем временем Майкл Щур увольняется с Общественного.