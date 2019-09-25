Из киевского телецентра "Карандаш" демонтировали защиту от молний. Об этом сообщает продюсер Общественного телевидения Руслан Ткаченко в Facebook.

Так, сообщается, что "позолоченную иглу", которая служила видимой защитой от молний, убрали в одну из кладовок Общественного. Конструкция весила несколько сотен килограмм. Сейчас она не подлежит восстановлению.

Вместо "иглы" установили алюминиевую мачту с радиопередатчиками. Передатчики закреплены к электросети. При этом систему защиты от молний для целого комплекса сооружений уничтожено.

Кроме того, сообщается, что работы проведены посторонней компанией без любой проектной документации. Инженерные службы только по факту работ узнали о договоре аренды площади, где была размещена защита от молний.

"Сотрудникам НОТУ удалось сохранить элементы уничтоженной конструкции. Но функциональность телецентра понесла значительный ущерб. Случайный удар молнии может вывести из строя оборудование Общественного и может нанести ущерб жизни и здоровью его сотрудникам и посетителям", - говорится в видео.







Как сообщали Українські Новини, восстановленного судом продюсера Общественного ТВ Руслана Ткаченко "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера.