Из киевского телецентра "Карандаш" демонтировали защиту от молний. Об этом сообщает продюсер Общественного телевидения Руслан Ткаченко в Facebook.\r\nТак, сообщается, что "позолоченную иглу", которая служила видимой защитой от молний, убрали в одну из кладовок Общественного. Конструкция весила несколько сотен килограмм. Сейчас она не подлежит восстановлению.\r\nВместо "иглы" установили алюминиевую мачту с радиопередатчиками. Передатчики закреплены к электросети. При этом систему защиты от молний для целого комплекса сооружений уничтожено.\r\nКроме того, сообщается, что работы проведены посторонней компанией без любой проектной документации. Инженерные службы только по факту работ узнали о договоре аренды площади, где была размещена защита от молний.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Сотрудникам НОТУ удалось сохранить элементы уничтоженной конструкции. Но функциональность телецентра понесла значительный ущерб. Случайный удар молнии может вывести из строя оборудование Общественного и может нанести ущерб жизни и здоровью его сотрудникам и посетителям", - говорится в видео.Как сообщали Українські Новини, восстановленного судом продюсера Общественного ТВ Руслана Ткаченко "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера.