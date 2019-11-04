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  • Ціна електрики для непобутових споживачів знизилася на 15-17%, - Герус
04 листопада 2019, понеділок, 15:12 7
Економіка 2019-11-04T16:15:02+02:00
Українські Новини
Ціна електрики для непобутових споживачів знизилася на 15-17%, - Герус

Ціна електрики для непобутових споживачів знизилася на 15-17%, - Герус

Електроенергія, Андрій Герус, ціни на електроенергію, Новий ринок електроенергії
Електроенергія. Фото:
Електроенергія. Фото: "24 канал"

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що з моменту запуску нової моделі ринку електричної енергії (з 1 липня) вартість електроенергії для непобутових споживачів знизилися на 15-17%.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Всі непобутові споживачі в ОЕС (Об'єднаній енергосистемі) України в жовтні-листопаді отримають менші рахунки на електроенергію, де тариф буде на 40-45 коп. за кВт-год нижчі, ніж було в липні (зниження на 15% -17%). Новий тариф буде нижчий, ніж був у 1-му півріччі 2019 до запровадження нової моделі ринку. Жовтень показав, що ринок уже потроху працює з елементами реальної конкуренції", - написав Герус.

При цьому Герус зазначив, що середньозважена біржова ціна в жовтні знизилася на 7 коп. порівняно з вереснем і на 13 коп. порівняно із серпнем і становила 1,53 гривні/кВт-год.

Також він додав, що на 4 листопада ціна на електроенергію становитиме 1,35 гривні/кВт-год, що є найнижчою ціною з моменту запуску ринку.

При цьому Герус зазначив, що окремою проблемою є завищена ціна на електроенергію в Бурштинському "енергоострові", в якому станом на жовтень ціна на 22% вища, ніж в ОЕС України.

"Рішення проблеми Бурштинського "енергоострова" зараз є пріоритетом номер один", - підкреслив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявляв, що ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу не буде. Раніше Герус заявляв, що ціна на електроенергію впала на 7% порівняно з першим півріччям.

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