Ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа не будет, – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе (Донецкая область) заявил, что правительство не намерено ретроспективно пересматривать "зеленый" тариф.

Об этом сообщил веб-портал "Энергореформа".

"Мы цивилизованные люди, мы понимаем, как работает рынок финансов, мы понимаем, что такое интересы акционеров, что нельзя просто изменить правила задним числом и не собираемся это делать", – сказал Гончарук.

Премьер сообщил о готовности на текущей неделе встретиться со всеми заинтересованными сторонами для обсуждения возможных вариантов решения по финансированию выплат "зеленых" тарифов, отметив, что оно будет сбалансированным.

"Вы можете быть уверены в том, что украинское правительство перед тем, как принять какое-то решение, занять какую-то позицию, точно будет искать возможность найти общую позицию", – подчеркнул Гончарук.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.