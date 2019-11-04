Зайві пару років в університеті можуть врятувати від алкоголізму, - вчені

Вчені з Національного інституту охорони здоров'я США визначили, що вища освіта може впливати на поведінку людей, що вживають алкоголь, і знижувати ризик розвитку у них алкогольної залежності. Про це пише Science Daily.

Споживання алкоголю є основним фактором ризику смерті та інвалідності в усьому світі. У рамках дослідження вчені вивчили медичні дані 780 тисяч людей, і виявили, що додаткові 3,6 року навчання можуть знизити ризик розвитку залежності від спиртного.

Фахівці також зазначили, що люди з незакінченою та середньою освітою частіше зловживають пивом і сидром, в той час як люди з вищою освітою воліють впиватися вином. Зв'язок між рівнем освіти і тягою до спиртного виявилася більш вираженою у жінок.

Вчені відзначили, що в дослідженні брали участь лише мешканці англомовних країн, тому його варто розширити, охопивши представників інших держав.

Як повідомляли Українські Новини, виявлено синдром ходячою пивоварні. В цьому випадку організм людини самостійно виробляв алкоголь. Раніше вчені заявили, що вино корисно для кишечника. Але тільки червоне. Також Супрун розвінчала основні міфи щодо алкогольних напоїв.