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  • Зайві пару років в університеті можуть врятувати від алкоголізму, - вчені
04 листопада 2019, понеділок, 15:01 4
Наука 2019-11-04T15:15:01+02:00
Українські Новини
Зайві пару років в університеті можуть врятувати від алкоголізму, - вчені

Зайві пару років в університеті можуть врятувати від алкоголізму, - вчені

Пиво, Наука, Вино, Вища освіта, сидр, Алкоголізм
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

Вчені з Національного інституту охорони здоров'я США визначили, що вища освіта може впливати на поведінку людей, що вживають алкоголь, і знижувати ризик розвитку у них алкогольної залежності. Про це пише Science Daily.

Споживання алкоголю є основним фактором ризику смерті та інвалідності в усьому світі. У рамках дослідження вчені вивчили медичні дані 780 тисяч людей, і виявили, що додаткові 3,6 року навчання можуть знизити ризик розвитку залежності від спиртного.

Фахівці також зазначили, що люди з незакінченою та середньою освітою частіше зловживають пивом і сидром, в той час як люди з вищою освітою воліють впиватися вином. Зв'язок між рівнем освіти і тягою до спиртного виявилася більш вираженою у жінок.

Вчені відзначили, що в дослідженні брали участь лише мешканці англомовних країн, тому його варто розширити, охопивши представників інших держав.

Як повідомляли Українські Новини, виявлено синдром ходячою пивоварні. В цьому випадку організм людини самостійно виробляв алкоголь. Раніше вчені заявили, що вино корисно для кишечника. Але тільки червоне. Також Супрун розвінчала основні міфи щодо алкогольних напоїв.

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