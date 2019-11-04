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Президент 2019-11-04T16:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленський схвалив розпуск діючого складу ВККС

Зеленський схвалив розпуск діючого складу ВККС

Законопроект, Володимир Зеленський, ВРП, ВККС України, Розпуск
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: 5.ua
Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України. Фото: 5.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон про розпуск діючого складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і скорочення кількості її членів з 16 до 12.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1008 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Так, законом передбачено перезапуск ВККС, розпуск чинного складу, скорочення кількості членів з 16 до 12 і передача повноважень за їх призначенням Вищій раді правосуддя (ВРП).

Поточний склад ВККС втрачає повноваження в день вступу закону в силу. Термін повноважень нових членів комісії складе 4 роки. Одна і та ж особа не зможе здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів два терміни поспіль.

Крім того, Рада створила комісію з питань доброчесності. Ця комісія буде мати повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС і ВРП.

До складу комісії входять 3 члени Вищої ради правосуддя і 3 міжнародних експерта. Вони отримають право оцінювати доброчесність кандидатів в органи суддівського самоврядування, в тому числі ВРП, ініціювати їх звільнення, стежити за добропорядністю суддів Верховного Суду.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня Рада розпустила чинний склад ВККС і скоротила кількість членів комісії з 16 до 12.

31 жовтня Рада розблокувала підписання закону.

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