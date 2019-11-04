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04 листопада 2019, понеділок, 13:59 22
Суспільство 2019-11-04T16:45:03+02:00
Українські Новини
Потеплішає до +21 і пройдуть дощі: прогноз погоди на вівторок

Потеплішає до +21 і пройдуть дощі: прогноз погоди на вівторок

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Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

Завтра, 5 листопада, в Україні очікується тепло до +20 градусів. Місцями пройдуть дощі, а також буде вітер, який розпочався ще на вихідних. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.


У Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +12...+19 градусів.

У Карпатах вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +4...+9 градусів, удень +6...+11 градусів.

У Моршині вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +13...+15 градусів.

У Трускавці вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Сваляві вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, тільки вдень в Одеській і Миколаївській областях без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Ялті вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +16...+18 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на листопад.

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