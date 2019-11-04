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04 листопада 2019, понеділок, 12:53 17
Транспорт 2019-11-04T14:15:02+02:00
Українські Новини
В'їзд Києва закриють для вантажних автомобілів

В'їзд Києва закриють для вантажних автомобілів

Київ, Заборона в'їзду, Обмеження руху, Вантажівки
Вантажівки. Фото: autocentre.ua
Вантажівки. Фото: autocentre.ua

Міська влада планує обмежити рух вантажівок на одному зі столичних мостів і дозволити проїзд тільки в призначених для цього місцях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури та начальник Інспекції по парковці Дмитро Рахматуллін.

Столична влада планує найближчим часом перекрити рух вантажних автомобілів по місту з 07:00 до 20:00 згідно з рішенням Київської міської ради "Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів в м. Києві".

Рух транзитних вантажних автомобілів по території міста буде дозволено з 20:00 до 07:00 тільки по просп. Бажана, Південному мостовому переходу через р .. Дніпро, Столичному шосе, вул. Академіка Заболотного, Одеської площі, Великій Кільцевій дорозі, просп. Академіка Палладіна, вул. Міської, Гостомельському шосе, Новій дорозі, просп. Мінському, площі Тараса Шевченка, вул. Полярної, вул. Богатирській, площі Тульській та ін

"Таке рішення не тільки дозволить поліпшити екологічну ситуацію в Києві, але і забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі шляхом зменшення кількості вантажних транспортних засобів, що в свою чергу сприятиме створенню додаткового простору для руху пасажирського транспорту загального користування та підвищення рівня пропускної здатності вулиць і доріг столиці , мінімізувати виникнення пробок (особливо з погіршенням погодних умов), поліпшити рівень регулярності пасажирських перевезень", - зазначив Рахматуллін.

Як повідомляли Українські Новини, з першого листопада на деяких вулицях Києва знову діють обмеження швидкості до 50 км/год.

Нагадаємо, 14 жовтня обмежували рух транспорту в Києві через футболу і демонстрації.

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