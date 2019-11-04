За 9 місяців "Київстар збільшив прибуток на 21% до 17 млрд гривень

У січні-вересні оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" (Київ) збільшила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 37,7%, або на 2,916 млрд гривень до 10,652 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у звіті оператора, передають Українські Новини.

За 9 місяців дохід компанії збільшився на 20,9%, або на 2,867 млрд гривень до 16,577 млрд гривень, з яких 15,486 млрд гривень становив дохід від надання послуг мобільного зв'язку.

Показник капітальних витрат (CAPEX) за вирахуванням ліцензій збільшився на 49,1% до 3,505 млрд гривень.

В липні-вересні оператор мобільного зв'язку збільшив дохід на 18,3%, або на 903 млн гривень до 5,828 млрд гривень (5,466 млрд гривень - від надання послуг мобільного зв'язку), показник EBITDA - на 33,1%, або на 939 млн гривень до 3,772 млрд гривень порівняно з липнем-вереснем 2018 року.

Наголошується, що зростання прибутку відбулося в основному за рахунок зростання доходів від передачі даних.

В 3-му кварталі мобільна клієнтська база "Київстару" знизилася на 0,8% до 26,4 млн осіб, а кількість клієнтів мобільних даних виросло на 12,1%.

За вказаний період дохід від фіксованого зв'язку зріс на 10,3% до 333 млн гривень, що обумовлено збільшенням фіксованого широкосмугового клієнтської бази на 11%.

Як повідомляли Українські Новини, "Київстар" підключив до 4G ще 116 населених пунктів в 4 областях України.