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11 октября 2019, пятница, 12:31 22 Пресс-релиз
Бизнес 2019-10-11T12:38:47+03:00
Українські Новини
"Киевстар" подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

"Киевстар" подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины

"Киевстар" продолжает увеличивать территорию сети 4G. Сегодня жители еще 116 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Николаевской и Хмельницкой областях могут пользоваться услугами скоростного интернета с мобильных телефонов, сообщает пресс-служба компании.

В частности, такая возможность появилась у абонентов в городах Каменка-Бугская, Очаков, Черноморка, Понинка, Бобовое и др.

Сеть 4G связи "Киевстар" уже работает в 6817 населенных пунктах, из них 90% - в сельской местности. Общее количество населения на территории доступа 4G – свыше 29 млн человек, или  70% населения Украины. Услугами 4G в сети "Киевстар" уже воспользовалось почти 7 млн 500 тысяч абонентов.

Напомним, что по данным международных компаний Ookla и nPerf средняя скорость передачи данных в сети "Киевстар" наибольшая среди мобильных телеком сетей в Украине. Такие данные приводятся в исследованиях указанных компаний за 2018 и 2019 годы. 

С 2015 года по настоящее время "Киевстар" инвестировал почти 25 млрд грн в развитие технологий 3G и 4G – оплата лицензий на частоты, строительство новых телеком сетей, и др.

Чтобы пользоваться 4G абоненту необходим только соответствующий смартфон с поддержкой технологии LTE и USIM-карта. Заменить старую SIM-карту на USIM можно бесплатно вболее 8 тысячах торговых точек.

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