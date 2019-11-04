Україна почала відбір природного газу з підземних сховищ

Україна припинила закачування і почала відбір природного газу з підземних сховищ (ПСГ).

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи (ГТС) компанії "Укртрансгаз", передають Українські Новини.



Так, 2 листопада ПСГ перейшли від нетто-закачування до нетто-відбору газу, зокрема, станом на 2 листопада в ПСГ не був закачаний газ, але було відібрано 19,45 млн куб. м.



Станом на 2 листопада запаси газу в ПСГ склали 21,785 млрд куб. м, таким чином, з початку 5 квітня сезону закачування запаси газу в ПСГ збільшилися в 2,5 рази, або на 13,040 млрд куб. м. При цьому, порівняно з аналогічною датою 2018 року (17,173 млрд куб. м), запаси газу більше на 26,9%, або на 4,612 млрд куб. м.



Як повідомляли Українські Новини, запаси газу в підземних сховищах ростуть через імпорт.

5 квітня Україна почала закачування природного газу в підземні сховища.



З початку сезону відбору газу 7 листопада 2018 року і по 4 квітня 2019 року (включно) Україна знизила запаси газу в ПСГ на 49,1%, або на 8,488 млрд куб. м, до 8,745 млрд куб. м.



Україна закінчила минулий сезон відбору 8 квітня 2018 року із запасами 7 435,16 млн куб. м газу.