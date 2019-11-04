У жовтні дефіцит держбюджету становив майже 8 млрд

У жовтні державний бюджет недовиконаний за доходами на 9,9% або на 7,8 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за звітний період склали 70,991 млрд гривень при плані в 78,827 млрд гривень.

Отже, держбюджет у жовтні по доходах виконаний з дефіцитом в 7,836 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в жовтні склали 61,171 млрд гривень при плані 68,621 млрд гривень, спецфонду – 9,819 млрд гривень при плані в 10,206 млрд гривень.

Надходження Єдиного соціального внеску (ЄСВ) в жовтні склало 23,545 млрд гривень, тоді як у жовтні минулого року цей показник склав 19,922 млрд гривень.

У січні-жовтні держбюджету по доходах виконано на 94,5%.

Доходи держбюджету за 10 місяців склали 810,742 млрд гривень при плані в 857,916 млрд гривень.

За 10 місяців ЄСВ надійшло 222,255 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 183,776 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у першому кварталі державний бюджет був виконаний за доходами на 95,3%.

Доходи загального фонду в 1-м кварталі в сумі 178,2 млрд гривень становили 91,8% від розпису з кількох причин: скорочення виробництва тютюну; звільнення з січня 2019 року від обкладення ПДВ імпорту сонячних батарей; зменшення обсягу імпорту природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"; зміцнення гривні; переплата на початок лютого по рентній платі за природний газ у сумі 0,6 млрд гривень.

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