Викрадення людей в Миколаєві: суд заарештував 3 підозрюваних

Центральний районний суд Миколаєва заарештував на 2 місяці без права внесення застави 3 членів злочинного угруповання, підозрюваних у викраденні людей.

Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївській області, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 3 листопада, слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва задовольнив клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави стосовно ще двох підозрюваних у скоєнні низки тяжких злочинів членів злочинного угруповання, затриманих правоохоронцями під час проведення масштабної операції 1 листопада", - сказано в ньому.

Крім того, 2 листопада суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави ще одного члена угруповання.

Зазначається, що 1 листопада слідчі затримали 4 фігурантів і повідомили їм про підозру у вчиненні низки тяжких злочинів: ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 126 (побої та катування), ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу.

Слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада Центральний районний суд Миколаєва заарештував на 2 місяці без права внесення застави главу злочинного угруповання, яке викрадало людей.

Раніше СБУ затримала злочинне угрупування, яким керував "злодій в законі".