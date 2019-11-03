ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана

Генеральна прокуратура звільнила слідчого, який розслідував справу про можливу причетність голови Офісу президента Андрія Богдана до розтрати 32 млн гривень держкоштів.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" сказав колишній начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передають Українські Новини.

"Слідчого у цій справі звільнили одним із перших, і це такий серйозний аргумент, що вони таким незаконним способом хочуть захиститися від кримінального переслідування", - повідомив він.

Горбатюк зазначив, що Богдана було допитано у цій справі і він зараз фігурує в ній як свідок.

Розслідування справи заблоковано, оскільки керівництво Генпрокуратури відмовляється підписувати проєкти підозр суддям, що фігурують у цьому кримінальному провадженні.

Як повідомляли Українськi Новини, за даними джерел агентства, Управління спецрозслідувань Генпрокуратури розглядало питання вручення підозри Богдану.

Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

Так, на думку слідства, чинний голова Офісу президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.

Це було здійснено для притягнення до кримінальної відповідальності ексголови ЄЕСУ і лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Богдан готував юридичні матеріали Кабміну в цьому процесі й допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши до прокуратури про злочин.

Через ці судові рішення Україна виплатила Росії близько 32 млн гривень.

Раніше джерело в Генпрокуратурі повідомило Українським Новинам, що управління спецрозслідувань розглядає питання вручення підозри чолі Офісу Президента Богдану.

Після чого в Генеральній прокуратурі заявили, що не мають інформації про вивчення питання вручення підозри чолі Офісі Президента Андрію Богдану.