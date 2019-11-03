підписатися на розсилку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
03 листопада 2019, неділя, 19:13 35
Силові структури 2019-11-03T19:42:48+02:00
Українські Новини
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана

ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана

ГПУ, Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua

Генеральна прокуратура звільнила слідчого, який розслідував справу про можливу причетність голови Офісу президента Андрія Богдана до розтрати 32 млн гривень держкоштів.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" сказав колишній начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передають Українські Новини.

"Слідчого у цій справі звільнили одним із перших, і це такий серйозний аргумент, що вони таким незаконним способом хочуть захиститися від кримінального переслідування", - повідомив він.

Горбатюк зазначив, що Богдана було допитано у цій справі і він зараз фігурує в ній як свідок.

Розслідування справи заблоковано, оскільки  керівництво Генпрокуратури відмовляється підписувати проєкти підозр суддям, що фігурують у цьому кримінальному провадженні.

Як повідомляли Українськi Новини, за даними джерел агентства, Управління спецрозслідувань Генпрокуратури розглядало питання вручення підозри Богдану.

Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

Так, на думку слідства, чинний голова Офісу президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.

Це було здійснено для притягнення до кримінальної відповідальності ексголови ЄЕСУ і лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Богдан готував юридичні матеріали Кабміну в цьому процесі й допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши до прокуратури про злочин.

Через ці судові рішення Україна виплатила Росії близько 32 млн гривень.

Раніше джерело в Генпрокуратурі повідомило Українським Новинам, що управління спецрозслідувань розглядає питання вручення підозри чолі Офісу Президента Богдану.

Після чого в Генеральній прокуратурі заявили, що не мають інформації про вивчення питання вручення підозри чолі Офісі Президента Андрію Богдану.

Більше новин про: ГПУ Андрій Богдан

Архів
Новини
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
На Airbnb заборонили здавати житло для вечірок: порушників будуть карати 20:11
У Франції вирує ураган "Амелі", без електрики залишилися 100 тисяч будинків 19:47
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
У Золотом почали процес розмінування 18:14
більше новин
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба
Чернігівщина замість Туреччини: новопризначений голова Чернігівської ОДА кличе Volkswagen будувати завод в області 21:47
Журналіст Бабченко покинув Україну 14:21
"Азовців" вважають екстремістами в США: українським дипломатам розсилають темники з реакції 21:40 Документ
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
Включення транспортних витрат у "Роттердам+" обґрунтовано, - Котко 13:56
більше новин
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба
Чернігівщина замість Туреччини: новопризначений голова Чернігівської ОДА кличе Volkswagen будувати завод в області 21:47
Богдан Яременко. Скріншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвав маніпуляцією публікацію свого листування з повією без його дозволу 00:05
На Банковій Баканов і Богдан побилися. Богдану вибили зуб, - журналіст 22:49
Андрій Богдан. Фото: Facebook/Андрій Богдан
Богдан опублікував своє фото, де немає наслідків бійки з Бакановим 23:40
У Богдана спростували інформацію про бійку між ним і Бакановим з вибитими зубами 13:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok