В Україну приїде міністр закордонних справ Естонії

В Україну з робочим візитом 4 листопада приїде міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Про це повідомляє прес-служба МЗС України в неділю, 3 листопада.

"В МЗС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Естонії Вадима Пристайка і Урмаса Рейнсалу. Передбачається обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема залучення естонського досвіду у сфері електронного управління і взаємодії в контексті протидії викликам, підтримки Талліном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпраці в рамках міжнародних організацій", - сказано в повідомленні.

Після завершення переговорів, орієнтовно в 12 годин, керівники МЗС України та Естонії проведуть спільну прес-конференцію.

А тим часом, глава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвиза для українців.