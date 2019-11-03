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03 листопада 2019, неділя, 15:26 8
Політика 2019-11-03T17:03:56+02:00
Українські Новини
В Україну приїде міністр закордонних справ Естонії

В Україну приїде міністр закордонних справ Естонії

Естонія, МВС Естонії
Урмас Рейнсалу. Фото: baltnews.ee
Урмас Рейнсалу. Фото: baltnews.ee

В Україну з робочим візитом 4 листопада приїде міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Про це повідомляє прес-служба МЗС України в неділю, 3 листопада.

"В МЗС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Естонії Вадима Пристайка і Урмаса Рейнсалу. Передбачається обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема залучення естонського досвіду у сфері електронного управління і взаємодії в контексті протидії викликам, підтримки Талліном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпраці в рамках міжнародних організацій", - сказано в повідомленні.

Після завершення переговорів, орієнтовно в 12 годин, керівники МЗС України та Естонії проведуть спільну прес-конференцію.

А тим часом, глава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвиза для українців.

Естонія запровадила плату для українців за довгострокові в'їзні візи.

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