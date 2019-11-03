Як заощадити на житлі у відпустці: експерти дали поради щодо бронювання готелів

У той час як тури в Туреччину восени подешевшали в два рази, найбільше грошей у подорожі українці зазвичай витрачають на житло. Дослідження показали, що дешевше квиток на літак можна купити за 70 днів. Але з житлом ця схема не завжди працює, повідомляє "Українська правда. Життя" з посиланням на HuffPost.

Наскільки заздалегідь варто бронювати житло

Це може здатися нелогічним, але часто найдешевше житло можна забронювати в останній момент.

"Готелям краще здати номер за низьку ціну, аніж не здати його взагалі", – кажеМел Домен, старший бренд-менеджер Orbitz.

"Це все – базовий попит і пропозиція", – стверджує Девон Негл, голова відділу комунікацій Priceline.

За його словами, готелів набагато більше, ніж літаків.

У міру заповнення рейсів ціни на місця ростуть. Готелі ж конкурують кожен день і регулярно знижують ціни, щоб не пустувати.

Аналітики з Priceline проаналізували бронювання з січня 2018-го по вересень 2019 року в Каліфорнії, Флориді, Техасі, Іллінойсі та Массачусетсі. Вони виявили, що бронювання в останню хвилину зазвичай набагато дешевше, ніж попереднє бронювання.

Коли потрібно бронювати

Навіть час може вплинути на вартість проживання. Тому, якщо можете, бронюйте в останню хвилину.

"Зазвичай найкращий час для бронювання – у день поселення.В середньому, ціни на номери в той же день на 10% нижчі, ніж при бронюванні напередодні, а потім різко знижуються близько 16:00. Якщо ви бронюєте о 8 вечора, то можете заощадити ще 5-10%", – каже Сем Шенк, генеральний директор і співзасновник HotelTonight.

Коли бронювання в останню хвилину – погана ідея

Звісно, бронювання в останню хвилину – не завжди кращий підхід.

"Недоліком цієї тактики є те, що ви ризикуєте залишитись ні з чим", – каже Домен.

Тому якщо ви хочете замовити улюблений готель або зупинитися в тому ж місці, що і ваші друзі, тягнути до останнього не варто.

У який день тижня варто бронювати

Якщо бронювання в той же день або за один день до вам не підходить, є й інші фактори, які можуть допомогти орендувати житло дешевше

Аналітики повідомляють, що в різні дні тижня ціна може відрізнятися.

"Наші дані показують, що найменша вартість житла зазвичай у п’ятницю", – каже Домен.

Проте інші дані показують зворотне.

"Аналітики Priceline виявили, що найкращий день тижня, щоб забронювати готель за найнижчою ціною, у неділю. Другий найкращий день – у понеділок. І різниця між цінами невелика", – каже Негл.

Можливо, варто самостійно промоніторити ціни на номери у потрібному готелі, щоб визначити закономірність.

У які дні варто зупинитися

Дні, в які ви плануєте зупинитися в готелі, також відіграють велику роль.

Наприклад, якщо ви не прив’язані до конкретних дат, варто залишитися з неділі на понеділок.

"Ціни на готелі в неділю ввечері в середньому на 30% нижчі, ніж по п'ятницях і суботах", – каже Шенк.

В яку пору року найкращі ціни

Хоча ціни на готелі змінюються залежно від дня, сезон також має велике значення.

Просте правило зекономити гроші – їхати тоді, коли інші не їдуть.

Наприклад, їдьте з міста на Різдво або в середині літа.

Часто оптимальним часом для бронювання готелю є міжсезоння.

"Зазвичай ціни на готелі найдешевші після того, як пік сезонних канікул закінчиться", – каже Домен.

Наприклад, вересень може стати чудовим часом для відпочинку.

Не соромтеся дзвонити або писати в готель.

Зазвичай вони з радістю повідомляють, коли ціни нижчі, оскільки хочуть здати порожні кімнати.

Як ще можна зекономити

Є багато інших способів знайти готельні номери за хорошою ціною.

Ви можете підписатися на розсилки і програми лояльності на туристичних сайтах і звернути увагу на такі дні розпродажів, як-от Чорну п'ятницю і Кіберпонеділок.

За словами віце-президента компанії TransPerfect Брендона-Браво, туристичні сайти іноді пропонують більш вигідні тарифи зі спеціальними пакетами в більш спокійні місяці.

Проте він застерігає не вестися на повідомлення на сайтах турагентів, в яких йдеться про те, що "залишилося тільки дві кімнати" або "ця кімната була заброньована 2 хвилини тому".

"Це часто неправда", – каже він.

Бронювання безпосередньо через готельні мережі теж може бути дешевшим.

"Готельним мережам не подобається платити величезні комісії сервісам інтернет-бронювання, тому вас часто спонукають бронювати безпосередньо у них", – каже Брендон-Браво.

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