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03 листопада 2019, неділя, 09:57 12 Карта
Європа 2019-11-03T10:05:08+02:00
Українські Новини
Сильний землетрус стався в одній з країн Європи

Сильний землетрус стався в одній з країн Європи

Землетрус, Боснія і Герцеговина, Боснія, магнітуда
Землетрус. Фото: pixabay
Землетрус. Фото: pixabay

У той час як Україна найближчим часом може здригнутися від потужного землетрусу землетрус магнітудою 5,1 стався в центральній частині Боснії і Герцеговини і також відчувався поблизу Сараєва, повідомляє "Європейська правда".

Поштовхи зафіксував Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус було зареєстровано о 15.13 за місцевим часом, а епіцентр був розташований у 85 кілометрах на північний захід від Сараєво, а точніше за 14 кілометрів від Турбета, у центральній Боснії та Герцеговині.

Землетрус стався на глибині п’яти кілометрів. Тремтіння відчувалося і в Баня-Луці. Поки немає інформації про руйнування або постраждалих. Місцеві ЗМІ зазначають, що це найсильніший землетрус в Боснії і Герцеговині за останні роки.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні стався землетрус. У Карпатському регіоні у Закарпатській області в районі села Колочава зареєстровані коливання на глибині 3,8 км. Також в Одеській області стався найсильніший за рік землетрус у 3,5 балів.

Тим часом у США з'явиться перший у світі додаток, який попереджає про землетруси.

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