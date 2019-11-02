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  • У Хмельницькій області перекинувся автобус з пасажирами, постраждали 13 осіб
02 листопада 2019, субота, 22:24 25
Події 2019-11-02T22:42:12+02:00
Українські Новини
У Хмельницькій області перекинувся автобус з пасажирами, постраждали 13 осіб

У Хмельницькій області перекинувся автобус з пасажирами, постраждали 13 осіб

ДТП, ДТП з автобусом, ДТП у Хмельницькій області
Автобус перекинувся в Хмельницькій області. Фото: прес-служба поліції
Автобус перекинувся в Хмельницькій області. Фото: прес-служба поліції

Сьогодні, 2 листопада, у Хмельницькій області сталася серйозна аварія за участю рейсового автобуса, повного пасажирів. Постраждали 13 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що до 15:00 в лікарню в Кам'янець-Подільський доставили 13 постраждалих, серед яких одна неповнолітня 2006 року народження.

Зазначається, що одна з травмованих жінок перебуває у тяжкому стані.

Сьогодні, 2 листопада, у Хмельницькій області сталася серйозна аварія за участю рейсового автобуса, повного пасажирів. Постраждали 13 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції області.Так, повідомляється, що до 15:00 в лікарню в Кам'янець-Подільський доставили 13 постраждалих, серед яких одна неповнолітня 2006 року народження.Зазначається, що одна з травмованих жінок перебуває у важкому стані.У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.За даними правоохоронців, рейсовий автобус марки «Еталон» рухався по маршруту Залісся-1 - Кам'янець-Подільський», з'їхав у кювет та перекинувся.Правоохоронці встановлюють деталі і причини ДТП. Попередньо розглядають кілька версій: водійський фактор, технічна несправність автомобіля та інші.Автобус перекинувся в Хмельницькій області

В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

За даними правоохоронців, рейсовий автобус марки "Еталон" рухався по маршруту Залісся-1 - Кам'янець-Подільський", з'їхав у кювет та перекинувся.

Правоохоронці встановлюють деталі і причини ДТП. Попередньо розглядають кілька версій: водійський фактор, технічна несправність автомобіля та інші.

Як повідомляли Українські Новини, минулого тижня на сім'ю з двома дітьми наїхала вантажівка під Хмельницьким, вижив тільки 10-річна дитина.

Також у жовтні в Хмельницькому громадянин Туреччини влаштував ДТП, загинула 11-річна дівчинка.

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