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20 октября 2019, воскресенье, 08:25 169
Происшествия 2019-10-20T08:25:41+03:00
Українські Новини
В Хмельницком гражданин Турции устроил ДТП, погибла 11-летняя девочка

В Хмельницком гражданин Турции устроил ДТП, погибла 11-летняя девочка

ДТП, смертельное ДТП, ДТП в Хмельницкой области
ДТП в Хмельницком. Фото: Нацполиция
ДТП в Хмельницком. Фото: Нацполиция

В Хмельницком в результате ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем скончалась 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой области.

Так, сообщается, что 69-летний гражданин Турции не предоставил преимущество в движении мотоциклисту и сбил его, в результате чего мотоцикл в неуправляемом состоянии отбросило в пострадавшую девочку.

"В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения в виде многочисленных переломов и был госпитализирован в травматологию", - говорится в сообщении. 

Девочку с тяжелыми травмами в состоянии шока отправили в реанимационное отделение областной больницы, где она умерла. 

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Виновному в аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Как сообщали Українські Новини, в Хмельницкой области легковушка влетела в электроопору, погибли 4 человека.

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