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  • На семью с двумя детьми наехал грузовик под Хмельницким, выжил только 10-летний ребенок
27 октября 2019, воскресенье, 16:56 147
Происшествия 2019-10-27T17:02:57+02:00
Українські Новини
На семью с двумя детьми наехал грузовик под Хмельницким, выжил только 10-летний ребенок

На семью с двумя детьми наехал грузовик под Хмельницким, выжил только 10-летний ребенок

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Смертельное ДТП под Хмельницким. Фото: полиция Хмельницкой области/Facebook
Смертельное ДТП под Хмельницким. Фото: полиция Хмельницкой области/Facebook

2 взрослых и 1 ребенок погибли, еще 1 ребенок госпитализирован вследствие дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области.

Об этом говорится в сообщении управления коммуникации полиции Хмельницкой области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, утром 27 октября на трассе "Житомир - Черновцы" произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В легковом автомобиле ехала семья, проживающая в Хмельницком. В результате ДТП 42-летний водитель легкового автомобиля, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь погибли.

10-летний сын получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель грузового автомобиля за помощью к врачам не обращался. По состоянию на текущий момент сотрудники полиции выясняют подробности ДТП.

Смертельное ДТП под Хмельницким. Фото: полиция Хмельницкой области/FacebookСмертельное ДТП под Хмельницким. Фото: полиция Хмельницкой области/Facebook

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, которые управляют транспортными средствами)

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