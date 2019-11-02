Бойко взяв участь у перепохованні загиблих бійців, які визволяли Україну від нацистів

2 листопада у селі Гатному на Київщині біля меморіалу воїнам-визволителям відбувся мітинг-реквієм, присвячений похованню останків бійців, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни. Уже багато років їх пошуком займається загін "Дніпро-Україна", почесним Президентом якого є Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, повідомляє прес-служба фракції.

Двічі на рік - напередодні Дня визволення Києва (6 листопада) і Дня Перемоги (9 травня) сюди приїжджають ветерани з усієї Київської області, приходять жителі Гатного, щоб віддати данину пам'яті тим, хто приніс мир на нашу землю. Сьогодні в урочистій обстановці поховано останки 12-ти солдатів. Вони були знайдені у Бориспільському та Баришівському районах.

"Одного солдата ми ідентифікували за так званим смертельним медальйоном, у них знаходилися дані бійця: ім'я, прізвище, звідки був призваний. Але у солдатів було повір'я - заповниш медальйон, точно вб'ють. Тому у багатьох загиблих ці медальйони були порожніми. Після введення у 1943 році книжки червоноармійця, медальйонів вже не було, тому багатьох доводиться впізнавати за особистими речами. Тут похований один із 5-ти керівників Штабу оборони Києва Тимофій Шамрило, його ім'ям була названа одна з вулиць Києва. Він пропав безвісти у серпні 1941 року, і був упізнаний за наручним годинником", – розповів Юрій Бойко.

Він підкреслив, що це неполітична акція, не піар, а нагадування всім живим, завдяки кому вони живі і хто приніс мир на нашу землю.

"Сьогодні ми віддаємо данину шани 12-ти героям, які загинули, захищаючи Київ. Вони захищали столицю України, і знайшли тут спокій. Я дуже вдячний хлопцям з пошукового загону "Дніпро-Україна", які повертають з небуття героїв, що захистили нашу країну і повернули їй свободу. Я вдячний всім, хто прийшов сьогодні провести в останню путь наших солдатів. Спасибі вам. Спасибі нашим ветеранам. Хочу побажати, щоб наші ветерани були щасливі, здорові, як можна довше залишалися з нами, передавали свій досвід, свою мужність і мудрість нашого покоління. Сил вам і здоров'я!" — сказав Юрій Бойко.

"75 років - це дуже багато. І тим, хто воював, їм усім уже за 90. Сьогодні ми разом з вами і тут. З нами разом сьогодні студенти та школярі. І ми дуже вдячні вам за те, що у вас ще є сили і можливість передати все те, що зберігає ваша пам'ять, ваші великі справи новим поколінням. Бажаю вам усім здоров'я і довше залишатися разом з нами", — сказав, звертаючись до ветеранів, народний депутат, керівник опозиціонерів Київщини Олександр Качний..

Бойко "Оппозиционая платформа - За життя". Фото пресс-службы

Пошукова робота загоном "Дніпро-Україна" ведеться вже більше 20 років по всій Україні. За цей час вдалося ідентифікувати близько 2000 бійців і офіцерів, загиблих, захищаючи нашу землю від фашистських загарбників.

Як повідомляли Українські Новини, в День незалежності представиники "Опозиційної платформ – За життя" взяли участь у молитві за Україну.

Нагадаємо, фракція також закликала мерів, що програли на парламентських виборах , піти у відставку.