В День Независимости представители Оппозиционной платформы – За життя приняли участие в благодарственном молебне за Украину

Народные депутаты от Оппозиционной платформы – За життя 24 августа в День Независимости Украины приняли участие в благодарственном молебне. Молебен за Украину, который прошел в Киево-Печерской Лавре, отслужил митрополит Павел, информирует портал zagittya.com.ua.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко поздравил всех украинцев с Днем Независимости и рассказал, почему партийцы начинают празднование с молебна в Лавре.

"Это святое для Украины место, оно имеет тысячелетнюю историю. Независимость и развитие страны начинались здесь. Поэтому мы начинаем празднование Дня Независимости с молебна о светлом будущем нашей страны, о мире, развитии и процветании Украины. Для нас это свято", – сказал он, отметив, что церковь является одним из столпов стабильности нашей страны.

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Сергей Левочкин подчеркнул, что молитва в Киево-Печерской Лавре – это традиция и зов сердца.

"Наша политическая сила всегда празднует День Независимости с молитвой. Мы традиционно молимся в Лавре за Украину, за независимость, за мир и благополучие на нашей земле. Независимость для нас – это праздник, который в большей степени устремлен в будущее, когда каждая семья верит, что новый год нашей независимой Украины будет более успешным и более счастливым. В этот праздник я искренне желаю каждой украинской семье радости, счастья, достатка и, самое главное, мира", – сказал Сергей Левочкин.