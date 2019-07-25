Оппозиционная платформа - За життя призвала мэров, проигравших на парламентских выборах, уйти в отставку

"Мэры, проигравшие на выборах в парламент, обязаны уйти в отставку". С таким обращением к градоначальникам, проиграфшим на нынешних выборах в верховную Раду обратились в Оппозиционной платформе - За життя, информирует портал zagittya.com.ua.

Перед началом избирательной кампании мэры Одессы, Харькова, Мариуполя, Запорожья, Павлограда, Рени, Ужгорода, Теплодара, Токмака, Балаклеи, Краснограда заявили о своем намерении баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины. Для этого партия "Доверяй делам" объединилась с Оппозиционным блоком и выдвинула кандидатами Геннадия Труханова, Геннадия Кернеса, Вадима Бойченко, Владимира Буряка, Анатолия Вершину, Игоря Плехова, Богдана Андриива, Михаила Жовнира, Игоря Котелевского, Ивана Столбового, Владимира Максима.

Но вместо честной борьбы за голоса избирателей, вышеперечисленные граждане незаконно задействовали административный ресурс и злоупотребляли властью, чтобы протолкнуть в парламент свой партийной список.

Параллельно они организовали грязную – беспрецедентную в истории Украины кампанию "чёрного" пиара с целью противодействовать единственной в Украине настоящей оппозиции — Оппозиционной платформе - За життя.

Таких наглых и циничных нарушений закона, которые были совершены "партией мэров" в ходе последней избирательной кампании, Украина еще не знала. Уничтожение предвыборной агитации конкурентов и запреты на размещение наружной рекламы, попытки блокировать доступ к местным медиа и распространение фейковых и откровенно лживых материалов в отношении Оппозиционной платформы – За життя, нападения на наши партийные офисы, партийных активистов и агитаторов, попытки фальсификаций — все это далеко не полный перечень "предвыборной активности", которая осуществлялась под руководством мэров из предвыборного списка Оппозиционного блока.

Господа мэры! Жители ваших городов, другие избиратели оценили деятельность и позицию вашей "объединенной политической силы". 3% поддержки на выборах — это не просто цифры. Это ваш политический приговор.

Ваше участие в списке партии мэров - это не просто технология протаскивания в Раду "нужных людей" – это демонстрация того, как вы относитесь к людям. Вы собирались сбежать в Верховную Раду от своих избирателей, которые 2015 году доверили вам управление своими городами.

Вы обманули своих избирателей. Вместо борьбы за мир и права граждан, вы ввязались в грязную политическую игру и проиграли на выборах в парламент.

Не нужно сейчас пытаться помочь нечистым на руку политикам "исправить" результат выборов путём фальсификаций. Этим вы только усугубите свой проигрыш и разочарование граждан. Вы проиграли – имейте мужество уйти в отставку. Это стало бы единственно правильным и ответственным решением.