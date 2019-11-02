Ділянку розведення сил у Станиці Луганській відвідала фінляндська делегація

Делегація Фінляндської Республіки з робочим візитом відвідала ділянку розведення сил у Станиці Луганській. Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Делегацію очолив міністр закордонних справ Фінляндської Республіки Пекка Хаавісто. Українську сторону представив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.



"Метою візиту була демонстрація підтримки України, отримання актуальної інформації щодо розвитку ситуації безпеки і дій російських окупаційних військ", – розповіли в ООС.

Під час візиту представники делегації висловили стурбованість конфліктом на сході України, адже це продовжує негативно позначатися на життя і благополуччі цивільного населення, що проживає поблизу лінії зіткнення. Глава фінляндського МЗС позитивно відзначив роботу української сторони на контрольному пункті в'їзду-виїзду в Станиці Луганській.



Як повідомляли Українські Новини,Пекка Хаавісто в ході візиту в Україну 31 жовтня - 1 листопада відвідає лінію розмежування на Донбасі.



Крім того, Фінляндія буде відстоювати продовження санкцій проти Росії.