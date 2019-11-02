Начальника поліції в Прилуках усунули через можливе приховання вбивства підлітка

Національна поліція відсторонила начальника міського відділу поліції в Прилуках Чернігівської області через можливе приховання вбивства 14-річного підлітка Дениса Чаленка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.



29 жовтня труп школяра був виявлений на залізничній колії в Прилуках. Місцева поліція заявила, що підлітка збив поїзд. Батьки і місцеві жителі не вірять цій інформації і заявляють, що Чаленко був убитий, а поліція покриває злочинців.



Прес-служба Нацполіції 1 листопада повідомила, що справу передано до Головного слідчого управління.



"Максимально об'єктивне розслідування причин і обставин трагічної смерті хлопця - таке завдання я поставив кращим слідчим центрального апарату. Тому завтра всі матеріали кримінального провадження будуть передані в Головне слідче управління, де їх вивченням займеться група досвідчених слідчих і оперативників", - зазначив глава Нацполіції Ігор Клименко.



Крім того, наказом голови Національної поліції начальник Прилуцького відділу поліції відсторонений від виконання службових обов'язків.



Як повідомляли "Українські Новини", у червні суд заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.



В ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована в лікувальний заклад, де помела через 3 дні.