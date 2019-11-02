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02 листопада 2019, субота, 08:47 20
Суспільство 2019-11-02T11:45:01+02:00
Українські Новини
Більше половини українців проти отримання паспортів жителями окупованого Донбасу без перевірок

Більше половини українців проти отримання паспортів жителями окупованого Донбасу без перевірок

Перевірки, соцопитування, Жителі Донбасу, Отримання паспорту, Український паспорт
Паспорт України. Фото: Vgorode
Паспорт України. Фото: Vgorode

57,6% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, виступають за введення додаткових процедур (перевірок) при отриманні українського біометричного паспорта для жителів тимчасово окупованих територій.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам задавалося питання, чи згодні вони з твердженням, що "жителі окупованих територій повинні проходити додаткові процедури та/або перевірки для отримання українського біометричного паспорта".

39,4% опитаних повністю згодні з даним твердженням, 18,2% - частково згодні, 15,9% - повністю не згодні, 6% - частково не згодні, 13,3% – не змогли відповісти, 7,2% - утрималися від однозначної відповіді, відповівши "і так, і ні".

КМІС проводив опитування на замовлення Школи політичної аналітики Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Було опитано 2 035 осіб усіх областей України (крім автономної республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей) в період з 27 серпня по 23 вересня.

Статистична похибка з вірогідністю 0,95 не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - 25 або 75%, 2,0% - 12 або 88%, 1,4% - 5 або 95%, 0,7% - 1 або 99%.

Як повідомляли Українські Новини, більше 70% жителів України вважають, що країні найбільше не вистачає миру.

Тим не менш, більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

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